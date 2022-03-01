Нам по дорозі: запущений телеграм-бот, який допомагає українцям евакуюватися

Зараз дуже непрості часи для усіх без винятку українців. Тож ми закликаємо гуртуватися та допомагати один одному. Розповідаємо про телеграм-бот "Нам по дорозі", який допоможе евакуюватися тим, хто цього потребує.

За допомогою цього телеграм-бота українці з автомобілями й українці, котрі шукають спосіб евакуюватися, можуть знайти один одного. Тож гайда єднатися та допомагати тим, хто цього зараз дуже потребує, закликає Радіо MAXIMUM!

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Друзі, ми сиділи в укриттях і бачили тисячі людей, які хотіли б опинитися в іншому місці, але не мали можливості. Також ми знаємо тих, які їхали українськими дорогами і хотіли б взяти попутників, та не могли знайти тих, кому по дорозі, чи просто про це не подумали, – йдеться у повідомленні.

Тож, щоб допомогти усім знайти спосіб евакуюватися разом, вдалося зібрати команду небайдужих спеціалістів. Вони й розробили бот "Нам по дорозі".

Телеграм-бот "Нам по дорозі" – єдине місце з актуальними оголошеннями для пошуку попутників.

Долучайтеся до телеграм-бота, діліться ним зі своїми друзями та тими, хто потребує допомоги. Маємо надію, ваша спільна подорож буде максимально безпечною!

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