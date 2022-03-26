Шукаю рідних: на Київщині з'явився Telegram-бот для пошуку зниклих людей

У мережі запустили ще один важливий Telegram-бот, завдяки якому можна відшукати близьких та знайомих людей у Київській області. Як його знайти та як користуватись – читайте далі.

Правоохоронці разом з Київською обласною військовою адміністрацією створили Telegram-бот під назвою "Шукаю рідних", який дозволить збільшити шанси знайти родичів, друзів чи знайомих. Подібна практика вже введена у Гостомельській громаді та дає позитивні результати, пише Нацполіція.

Актуально: Telegram-канал для пошуку зниклих людей по всій Україні

Як користуватись чат-ботом Шукаю рідних:

Перейти в Telegram за цим посиланням

Надіслати всю необхідну інформацію

Для ефективного пошуку зниклих обов'язково варто зазначити:

Свої анкетні дані: (П.І.Б.) дату народження, місце проживання або перебування на даний час, номер контактного телефону;

Інформацію про зниклих: анкетні дані розшукуваного (П.І.Б.), дату народження, місце проживання, контактний телефон, місце та дату коли розшукувані виходили останній раз на зв'язок чи місце перебування, коли з ними було втрачено зв'язок;

Якщо знаєте про те, що окупанти відібрали у розшукуваного мобільний телефон, зазначте місце такої події та номер викраденого телефону.

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