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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Реакція батьків зірок на відверті сцени їхніх дітей (відео дня)

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Сором, сором - фото 1
Сором, сором / meme

Нерідко кінозіркам доводиться зніматися в постільних сценах. А як до цього ставляться батьки всесвітньо відомих акторів і актрис? Дивіться відео!

Багато з зірок, безумовно, відчувають деяку незручність під час роботи над такими епізодами (і навіть вдаються до послуг дублерів), інші ж ніякого дискомфорту не відчувають і поводяться перед камерою доволі розкуто.

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От хто точно не раз закривав очі під час перегляду таких інтимних моментів, так це батьки тих самих зірок, адже дивитися відверті сцени за участю своїх дітей – заняття, що вимагає сталевих нервів... У цьому кумедному відео зірки розповідають про реакцію батьків на еротичні сцени з їх участю:

Для гарного настрою: актор Раян Рейнольдс виклав на своєму YouTube-каналі відеокастинг покемонів до фільму "Детектив Пікачу". Це треба бачити!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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