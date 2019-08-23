Трійка найгучніших серіалів цього літа

Якщо шукаєте, що подивитися, зверніть увагу на наш список серіалів. Щось з цієї трійки вам точно припаде до душі!

Добрі передвісники

Думки розділилися! Одні вважають, що серіал за однойменним твором Ніла Геймана і Террі Пратчетта знятий просто геніально, інші лають авторів серіалу за жахливу реалізацію. Що скажете ви?

Ангелу Азірафаелю і демону Кроулі дали завдання: стежити за підростаючим Антихристом і по можливості вселити "правильні" орієнтири на майбутнє. Тільки от сталося непередбачуване, і монашки, відповідальні за впровадження немовляти в сім'ю усе переплутали!

Виверт-22

Головне відкриття цього року! Сатиричний антивоєнний серіал, який режисирував Джоржд Клуні, знятий за мотивами однойменного роману Джозефа Хеллера.

Капітана Йоссаріана або Йо-Йо, як його називають товариші, можна було б назвати боягузом, адже він всіма хитрощами намагається самоусунутися від служби у ВПС США, бо йому не по духу події і наслідки війни. Він відлітав вже 16 місій, ще 25 і можна збиратися додому, але його нерви вже ні до біса!

Кінець ї***ого світу

Два головних герої – американські підлітки, яким багато чого не подобається в їх невеликому місті. Їх звуть Аліса і Джеймс. Хлопака вважає себе ненормальним, а Аліса просто розпещена дівчина. Разом вони пройдуть через багато, швидко звикнувши один до одного. Таке незвичайне поєднання протилежностей, безсумнівно, викликає інтерес.

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