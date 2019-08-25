Найкращий фінал Гри престолів: Серсея показала фото відпочинку з Брієнною

Актриса Ліна Хіді, відома за роллю Серсеї Ланністер у серіалі Гра престолів, розмістила у своєму instagram фотографію з Гвендолін Крісті, яка грала роль жінки-лицаря Брієнни Тарт.

Попри те, що в серіалі Серсею Ланністер і Брієнну Тарт не можна було назвати подругами, в житті актриси проводять час разом.

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Так фотографіями зі спільного відпочинку Ліна Хіді поділилася в своєму instagram. "Коли Брієнна і Серсея поїхали у відпустку", – прокоментувала своє фото Хіді.

Користувачі мережі не залишили знімок без уваги, помітивши, що у персонажів актрис був спільний любовний інтерес: Джеймі Ланністер.

"Коли вони зрозуміли, що Джеймі не вартий їх часу, і стали найкращими подругами. Фінал, на який ми заслуговуємо. Одна перша правляча королева Семи Королівств, інша перша жінка-лицар Семи Королівств. Спробуйте назвати більш знаковий дует", – такі коментарі залишали фанати актрис.

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