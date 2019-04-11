Відео дня: як проводили кастинг покемонів з Детектива Пікачу

Актор Раян Рейнольдс виклав на своєму YouTube-каналі відеокастинг покемонів до фільму "Детектив Пікачу". Це треба бачити!

Фільм "Покемон: детектив Пікачу" розповість про Пікачу, якого озвучив Раян Рейнольдс, і молодого хлопця Тіма. Разом вони будуть шукати його батька. У прокат довгоочікувана картина вийде 9 травня.

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І поки ми в очікуванні прем'єри – дивіться свіже відео від Рейнольдса, у якому демонструються практично всі покемони з майбутнього фільму: від Чарізарда до Джиггліпуфа. Крім цього, у ролику засвітилися покемони з нових сезонів аніме, яких в попередніх трейлерах фільму нам не показували: Раффлет, Тортерра і Лейпард. Дивіться самі:

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