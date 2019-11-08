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Радіодиктант національної єдності 2019: опублікований текст
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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності стартує 8 листопада об 11:20. Перевірте свої знання з української мови і ви!
Радіодиктант читає автор підручників з української мови Олександр Авраменко. Слухати онлайн трансляцію можна на Українському радіо та на каналі UA:Перший:
Долучитись до акції з нагоди Дня української писемності і мови, який ми відзначаємо 9 листопада, може кожен охочий у будь-якій точці планети. Важливо, що диктант можна писати тільки від руки. Також прикметно, що у тексті будуть вжиті слова, написання яких змінилося за новою редакцією правопису.
Упродовж 15 хвилин після завершення диктанту учасники, які хочуть перевірити себе, повинні сфотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати на електронну пошту: [email protected] чи у приватні повідомлення Українському радіо у Facebook. Не забудьте вказати також свої контактні дані. Усі, хто напише диктант без помилок, отримають заохочувальний приз.
ТЕКСТ РАДІОДИКТАНТУ
Від бересту – до "цифри"
Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Цей епізод, увічнений у мармурі, – красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків.
Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, глині, бересті, потім – на папері, а ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації: циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки й диски. До речі, прообраз сучасного диска понад пів століття тому розробив В’ячеслав Петров – аспірант Київського інституту кібернетики.
Нині ж – ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, а через вебкамеру бачитися й спілкуватися з рідними наживо. Власне, цей винахід дає змогу Українському радіо передавати сигнал в різні куточки планети, гуртуючи нас навколо диктанту в День української писемности та мови.
Хоч оцифровування й полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Справді, дохристиянські пісні "На Івана, на Купала", "Ой весно, весно, днем красна" й тисячі інших дійшли до нас не в глині, бересті чи "цифрі", а через живе слово, що передавали наші предки з уст в уста, єднаючи нас в українську родину.
Автор диктанту – Олександр Авраменко
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