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День Святого Миколая Новий рік 2019

П'ять легких способів побороти зимову втому

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Як перемогти втому взимку - фото 1
Як перемогти втому взимку

Якщо вам з кожним зимовим днем встати з ліжка стає все важче? Якщо ви постійно відчуваєте втому і не можете сконцентруватися? Воно й не дивно, адже зима – пора року, яка сприяє максимальному занепаду сил. До вашої уваги кілька порад, які вам допоможуть!

Більше сонячного світла

Чого взимку особливо не вистачає – це сонця. Дні стають коротшими, виходиш з дому – темно, повертаєшся – знову темно. У мозку починає вироблятися більше мелатоніну, а цей гормон викликає сонливість. Через це внутрішній годинник збивається, і постійно хочеться спати. Тому взимку так важливо отримувати будь-яку можливу дозу сонячного світла.

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Навіть у похмурий день не сидіть із закритими шторами. Відслоняйте їх, як тільки прокинетеся. В офісі теж не ховайтеся за жалюзі, якщо є можливість, віддайте перевагу роботі біля вікна. Ну і звичайно, старайся проводити час на вулиці кожен день. Кілька хвилин на денному світлі в обідню перерву зроблять позитивний вплив на ваше самопочуття.

Ловіть якомога більше світла - фото 295662
Ловіть якомога більше світла

Дотримуйтесь режиму сну

Користь сну очевидна, але взимку вона стає ще відчутнішою. І важливо, щоб сон був не просто міцним, але і здоровим: засинати і прокидатися краще в однаковий час, а спати не менше і не більше, ніж потрібно організму. Для дорослої сучасної людини це 8 годин безперервного сну на добу. Тому, яка б не була велика спокуса проспати півдня, постарайтеся уникати цього, щоб потім не відчути велику втому.

Не забудьте про здоровий сон - фото 295661
Не забудьте про здоровий сон

Займайтеся спортом

Ця порада, на перший погляд, може здатися нелогічною. Але доведено, що будь-яка, навіть найлегша, фізична активність викликає миттєвий приплив сил і енергії. Щоденна зарядка в дуже короткі терміни зможе привести вас у тонус і додати життєрадісності. Якщо робити її у другій половині дня, то до кінця вечора ви не будете відчувати сильну втому, а сон стане міцнішим. Експерти вважають, що 150 хвилин на тиждень (або чотири дні на тиждень по 35-40 хвилин) – оптимальна кількість часу для того, щоб фізичні вправи дали позитивний результат.

Віддайте перевагу заняттям спортом - фото 295660
Віддайте перевагу заняттям спортом

Ви можете вибрати те, що вам до душі: кардіо або силові тренування, займатися вдома або в спортзалі, одному або в компанії друзів. До того ж, взимку вистачає можливостей для активності на повітрі: каток, санки, хокей, просто пограти в сніжки – не тільки весело, але й корисно!

Навчіться розслаблятися!

З початком грудня всі ми починаємо передноворічний забіг, адже потрібно стільки всього встигнути до свят! Закінчити звіти, вибрати подарунки прибрати вдома, спланувати подорож. Справ дуже багато, а часу мало. Знайоме? Але скажений ритм може вкрай негативно вплинути на ваше самопочутті. Тривалий стрес шкідливий для здоров'я, і ​​швидше за все, коли справи будуть зроблені, замість радості ви відчуєте величезну втому.

Не забувайте про відпочинок - фото 295664
Не забувайте про відпочинок

Щоб уникнути вигоряння, періодично ставте все на "паузу", відволікаючись від метушні та дозвольте собі просто розслабитися. Напевно у вас є особистий перевірений спосіб зняття стресу: улюблений фільм, тренування, смачна вечеря – скористайтеся ним.

Віддайте перевагу збалансованому раціону

Сонливість також може бути викликана проблемами з вагою і зловживанням шкідливими продуктами. Дефіцит свіжих овочів і фруктів, а також затяжні свята призводять до того, що в раціоні починають переважати жирні страви, м'ясні, борошняні вироби, солодощі, газовані та спиртні напої. Таке харчування важко назвати правильним, і воно матиме наслідком те, що рівень цукру в крові підвищується, як і вага. Короткочасний прилив енергії від солодкого батончика потім виллється у серйозний стрес для організму.

Перегляньте свій раціон - фото 295659
Перегляньте свій раціон

Тому не зловживайте шкідливими смаколиками. Навіть взимку можна знайти корисні продукти: екзотичні фрукти або заморожені овочі, наприклад, суміші для гарнірів. Звичні місцеві овочі, на зразок моркви, картоплі, буряка, бобових ще у продажу – це привід вивчити нові рецепти. Серед борошняних виробів краще вибирати ті, в яких шкідливих вуглеводів менше – цільнозерновий хліб і макарони.

Бережіть себе та своїх близьких, а також слухайте улюблені пісні на Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: menslife
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