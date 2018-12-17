П'ять легких способів побороти зимову втому

Якщо вам з кожним зимовим днем встати з ліжка стає все важче? Якщо ви постійно відчуваєте втому і не можете сконцентруватися? Воно й не дивно, адже зима – пора року, яка сприяє максимальному занепаду сил. До вашої уваги кілька порад, які вам допоможуть!

Більше сонячного світла

Чого взимку особливо не вистачає – це сонця. Дні стають коротшими, виходиш з дому – темно, повертаєшся – знову темно. У мозку починає вироблятися більше мелатоніну, а цей гормон викликає сонливість. Через це внутрішній годинник збивається, і постійно хочеться спати. Тому взимку так важливо отримувати будь-яку можливу дозу сонячного світла.

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Навіть у похмурий день не сидіть із закритими шторами. Відслоняйте їх, як тільки прокинетеся. В офісі теж не ховайтеся за жалюзі, якщо є можливість, віддайте перевагу роботі біля вікна. Ну і звичайно, старайся проводити час на вулиці кожен день. Кілька хвилин на денному світлі в обідню перерву зроблять позитивний вплив на ваше самопочуття.

Ловіть якомога більше світла

Дотримуйтесь режиму сну

Користь сну очевидна, але взимку вона стає ще відчутнішою. І важливо, щоб сон був не просто міцним, але і здоровим: засинати і прокидатися краще в однаковий час, а спати не менше і не більше, ніж потрібно організму. Для дорослої сучасної людини це 8 годин безперервного сну на добу. Тому, яка б не була велика спокуса проспати півдня, постарайтеся уникати цього, щоб потім не відчути велику втому.

Не забудьте про здоровий сон

Займайтеся спортом

Ця порада, на перший погляд, може здатися нелогічною. Але доведено, що будь-яка, навіть найлегша, фізична активність викликає миттєвий приплив сил і енергії. Щоденна зарядка в дуже короткі терміни зможе привести вас у тонус і додати життєрадісності. Якщо робити її у другій половині дня, то до кінця вечора ви не будете відчувати сильну втому, а сон стане міцнішим. Експерти вважають, що 150 хвилин на тиждень (або чотири дні на тиждень по 35-40 хвилин) – оптимальна кількість часу для того, щоб фізичні вправи дали позитивний результат.

Віддайте перевагу заняттям спортом

Ви можете вибрати те, що вам до душі: кардіо або силові тренування, займатися вдома або в спортзалі, одному або в компанії друзів. До того ж, взимку вистачає можливостей для активності на повітрі: каток, санки, хокей, просто пограти в сніжки – не тільки весело, але й корисно!

Навчіться розслаблятися!

З початком грудня всі ми починаємо передноворічний забіг, адже потрібно стільки всього встигнути до свят! Закінчити звіти, вибрати подарунки прибрати вдома, спланувати подорож. Справ дуже багато, а часу мало. Знайоме? Але скажений ритм може вкрай негативно вплинути на ваше самопочутті. Тривалий стрес шкідливий для здоров'я, і ​​швидше за все, коли справи будуть зроблені, замість радості ви відчуєте величезну втому.

Не забувайте про відпочинок

Щоб уникнути вигоряння, періодично ставте все на "паузу", відволікаючись від метушні та дозвольте собі просто розслабитися. Напевно у вас є особистий перевірений спосіб зняття стресу: улюблений фільм, тренування, смачна вечеря – скористайтеся ним.

Віддайте перевагу збалансованому раціону

Сонливість також може бути викликана проблемами з вагою і зловживанням шкідливими продуктами. Дефіцит свіжих овочів і фруктів, а також затяжні свята призводять до того, що в раціоні починають переважати жирні страви, м'ясні, борошняні вироби, солодощі, газовані та спиртні напої. Таке харчування важко назвати правильним, і воно матиме наслідком те, що рівень цукру в крові підвищується, як і вага. Короткочасний прилив енергії від солодкого батончика потім виллється у серйозний стрес для організму.

Перегляньте свій раціон

Тому не зловживайте шкідливими смаколиками. Навіть взимку можна знайти корисні продукти: екзотичні фрукти або заморожені овочі, наприклад, суміші для гарнірів. Звичні місцеві овочі, на зразок моркви, картоплі, буряка, бобових ще у продажу – це привід вивчити нові рецепти. Серед борошняних виробів краще вибирати ті, в яких шкідливих вуглеводів менше – цільнозерновий хліб і макарони.

Бережіть себе та своїх близьких, а також слухайте улюблені пісні на Радіо МАКСИМУМ!

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