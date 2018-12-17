Дієтологи назвали ідеальний для фігури перекус

Цей смаколик може стати корисним перекусом без шкоди для фігури.

Науковці розповіли про корисний та смачний перекус, який дозволить втримати форму перед святами, не переймаючись про зайві кілограми.

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На думку дієтологів, саме оливки є чудовим варіантом поїсти між трапезами. Річ у тому, що в оливках переважають ненасичені жирні кислоти, а також не провокують стрибки цукру в крові, тому здатні втамувати голод.

Медики також пояснюють, що оливки багаті на речовини та вітаміни, які позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту. Не варто забувати і про антиоксидантні властивості оливок, а також те, що вони допомагають боротись з надмірною кількістю холестерину в організмі.

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