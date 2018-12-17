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День Святого Миколая Новий рік 2019

Дієтологи назвали ідеальний для фігури перекус

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Ідеальний перекус - фото 1
Ідеальний перекус

Цей смаколик може стати корисним перекусом без шкоди для фігури.

Науковці розповіли про корисний та смачний перекус, який дозволить втримати форму перед святами, не переймаючись про зайві кілограми.

І ще: Чому не варто відмовлятись від полуниці

На думку дієтологів, саме оливки є чудовим варіантом поїсти між трапезами. Річ у тому, що в оливках переважають ненасичені жирні кислоти, а також не провокують стрибки цукру в крові, тому здатні втамувати голод.

Медики також пояснюють, що оливки багаті на речовини та вітаміни, які позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту. Не варто забувати і про антиоксидантні властивості оливок, а також те, що вони допомагають боротись з надмірною кількістю холестерину в організмі.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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