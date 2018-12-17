Дієтологи розповіли, від чого варто відмовитися у новорічну ніч

На думку дієтологів, у новорічну ніч після прийому їжі найкраще прогулятися, відмовившись від десерту. Це дозволить пережити щедре застілля без особливих наслідків для фігури, а також допоможе організму перетравити все, що ви з'їли.

Десертом краще насолодитися наступного ранку, додали дієтологи.

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Спеціалісти дали кілька рекомендацій про те, як слід харчуватися у новорічну ніч. Вони вважають, що для новорічного столу краще вибрати одну гарячу страву з м'яса або риби, переважно нежирних – наприклад, це може бути кролик, курка, індичка, тріска, сібас. Як гарнір до нього підійдуть свіжі або приготовані на пару овочі. Від солодкого, десертних страв у новорічну ніч краще відмовитися.

Поласуйте десертом наступного ранку / Le Creuset

Солодке, десерт слід однозначно залишити на першу половину дня, на ранок. Після застілля варто прогулятися 30-40 хвилин на свіжому повітрі, а найкраще – пограти в активні ігри, – порадили експерти.

Фахівці нагадали, що в новорічну ніч важливо стежити за споживанням алкоголю. Слід пам'ятати про те, що алкоголь – висококалорійний продукт, який впливає на стрибки рівня цукру в крові, а також зростання жирової тканини.

Також рекомендується кожного келиха алкогольною напою пити воду – цей прийом врятує не тільки від переїдання, але і від сп'яніння.

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