Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Дієтологи розповіли, від чого варто відмовитися у новорічну ніч

  • 23
Дієтологи рекомендують відкласти цю страву на завтра - фото 1
Дієтологи рекомендують відкласти цю страву на завтра / TheSmartLocal

На думку дієтологів, у новорічну ніч після прийому їжі найкраще прогулятися, відмовившись від десерту. Це дозволить пережити щедре застілля без особливих наслідків для фігури, а також допоможе організму перетравити все, що ви з'їли.

Десертом краще насолодитися наступного ранку, додали дієтологи.

І ще: Дієтологи назвали ідеальний для фігури перекус

Спеціалісти дали кілька рекомендацій про те, як слід харчуватися у новорічну ніч. Вони вважають, що для новорічного столу краще вибрати одну гарячу страву з м'яса або риби, переважно нежирних – наприклад, це може бути кролик, курка, індичка, тріска, сібас. Як гарнір до нього підійдуть свіжі або приготовані на пару овочі. Від солодкого, десертних страв у новорічну ніч краще відмовитися.

Поласуйте десертом наступного ранку - фото 295648
Поласуйте десертом наступного ранку / Le Creuset

Солодке, десерт слід однозначно залишити на першу половину дня, на ранок. Після застілля варто прогулятися 30-40 хвилин на свіжому повітрі, а найкраще – пограти в активні ігри, – порадили експерти.

Фахівці нагадали, що в новорічну ніч важливо стежити за споживанням алкоголю. Слід пам'ятати про те, що алкоголь – висококалорійний продукт, який впливає на стрибки рівня цукру в крові, а також зростання жирової тканини.

Також рекомендується кожного келиха алкогольною напою пити воду – цей прийом врятує не тільки від переїдання, але і від сп'яніння.

Читайте також: Медики розповіли, чому потрібно регулярно їсти гранати

Джерело: Medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
  • 14 грудня, 16:21
  • 1213
Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
  • 14 грудня, 19:41
  • 3666
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 907729
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа