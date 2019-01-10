Психологи з'ясували, що складніше: запам'ятати чи забути

Фахівці вирішили з'ясувати, чи можливо забути будь-яку інформацію вольовим зусиллям.

Вчені з'ясували, що в довгостроковій перспективі ментальна установка "забудь" діє однаково ефективно з командою "запам'ятати". Обидві установки сприяють кращому запам'ятовуванню інформації.

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Експеримент показав, що навмисно забути складніше, ніж запам'ятати. Добровольцям роздали картки з 12 парами слів. У кожній парі було одне слово рідною мовою, а інше – вигаданою. Піддослідні мали вивчити ці слова вдома, а через 2 тижні їх попросили відтворити вивчені пари слів на папері. З 166 студентів із завданням впоралися 98: вони успішно відтворили всі 12 пар вивчених слів і продовжили участь в експерименті. Цим 98 випробуваним через тиждень після першого тесту вчені пред'являли "рідні" слова з вивчених пар, супроводжуючи їх ментальними установками "забудь", "запам'ятай", "повтори".

Результати експерименту вказали на наявність в пам'яті двох можливо протидіючих процесів. З одного боку, з часом пам'ять блокується, а з іншого – деякі ментальні установки дозволяють поліпшити запам'ятовування. Причому установка "забути" могла погіршувати результати вільного відтворення слів, але через рік діяла як фактор, що стимулює спогади.

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