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Неочевидні ознаки того, що ви відстаєте від життя
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Більшість із нас досі послуговується застарілими стереотипами, які стоять на заваді їхньому розвитку. Звичайно ж, позбуватися їх не так уже й просто, але робити це просто життєво необхідно.
Одразу ж зазначаємо, що не потрібно падати духом, якщо більшість пунктів будуть про вас. Просто задумайтесь над тим, що можна змінити у своєму житті. Успіхів!
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Do You speak English?
Знання будь-якого іноземної мови, особливо англійської, здатне відкрити людині величезні можливості. У першу чергу ви розширите свій кругозір, а також з легкістю зможете спілкуватися і орієнтуватися за кордоном під час подорожі або ділової поїздки. Знання англійської мови допоможе вам також легко розібратися в інструкціях до будь-якої сучасної побутової техніки. Без особливих зусиль ви зможете здійснювати покупки в закордонних інтернет-магазинах. Вивчивши іноземну мову, ви отримаєте можливість ознайомитися з будь-якою іноземною літературою, яка необхідна вам для роботи.
Біометричний паспорт є?
Безвізовому режиму уже скоро буде два роки, а у вас досі немає біометричного паспорту? Ми наполегливо рекомендуємо подавати документи вже і зараз. Як показує практика, відсутність незручностей, пов'язаних із подорожами, дозволяє вирушати в мандрівки значно частіше. І, до слова, політ до того ж Кракова або Берліна буде коштувати як квиток на потяг зі Львова до Києва. Ще потрібні якісь аргументи?
Гроші тікають від вас?
Багато людей по-філософськи ставляться до грошей, заявляючи: "Сьогодні є – добре, завтра – видно буде!". Однак не можна заперечувати той факт, що саме наявність грошей допомагає людині відчувати себе у безпеці і бути впевненій у завтрашньому дні. Тому фінансова грамотність є найважливішою запорукою вашого матеріального добробуту. Дуже важливо теоретично вивчити фінансові схеми шахраїв, щоб уникнути їх на практиці. А якщо у вас не виникає бажання розібратися у роботі податкової системи, то може виникнути безліч проблем з податковою інспекцією. Тому, щоб примножити і зберегти гроші, необхідно чітко орієнтуватися в складному механізмі фінансової системи.
Гаджети – це не моє!
Одна справа, якщо ви вивчили усі досягнення передової науки і техніки і все-таки віддали перевагу паперовій книзі, а не електронній. Зовсім інша, якщо у вас просто немає бажання розбиратися і заглиблюватися у нові розробки. Необов'язково купувати найсучасніші пристрої. Однак, якщо ви постійно стоїте у черзі, щоб оплатити комунальні послуги, а не користуєтеся інтернетом для цього, то щось в житті пішло не так!
Сліпо вірите у те, що кажуть по телевізору?
Професійний журналіст, перед тим як опублікувати інформацію, обов'язково її ретельно перевірить. Це має зробити і читач. Щоб переконатися в вірогідності будь-якої інформації, її необхідно уважно вивчити. Бажано ознайомитися з декількома варіантами і точками зору ЗМІ. А щоб тверезо оцінити міжнародні події, необхідно прочитати ще й іноземне видання. Якщо ви віддаєте перевагу тільки тим новинам, які вам подобаються, то це може бути закінчитися небажаними наслідками. Ви можеш пропустити цікаву інформацію або невірно тлумачити події, що відбуваються.
Ви не розширяєте коло спілкування
Відомо, що найкращий час для того, щоб завести друзів – це школа і університет. А з віком коло знайомих, як правило, звужується. Нові знайомства – це нові знання, можливості та перспективи. З віком з'являється необхідність заводити друзів за інтересами. Спілкуватися з ними, проводити дозвілля і ділитися новим досвідом. Спілкуючись лише зі старими друзями, ви зменшуєте потік цікавої інформації у своєму житті.
Здоровий спосіб життя – не про вас?
У наш час здоровий спосіб життя не обмежується лише фотографіями фруктового або овочевого смузі в Instagram. Корисна їжа, активний спосіб життя, заняття спортом, регулярне відвідування лікарів – все це сприяє поліпшенню вашого стану здоров'я і збереженню життєвого темпу. Адже всілякі хвороби не просто впливають на якість вашого життя, а можуть повністю вивести вас з ладу.
Минуле не має стати основою життя
Якщо ви постійно вигукуєте: "А ось були часи, не те що зараз!", Згадуючи про минуле життя – однією ногою ви ще стоїте там. Спробуйте бути щасливим тут і зараз. Це не тільки мистецтво, але і робота, для якої необхідно перестати ідеалізувати минуле і жити сьогоденням.
Ви досі залежите від думки інших?
Коли вам кардинально хочеться змінити своє життя – потрібно це зробити. Жити своїм розумом, не залежати від думки рідних і друзів. Законодавство регулює лише певні аспекти життя. В іншому ви можеш робити так, як вважаєте за потрібне. Звичайно, відповідальність буде чимала. Однак для досягнення своєї життєвої мети й отримання необхідних результатів вам доведеться піти на ризик і зрозуміти, що чужа думка не має на вас впливати.
Не бійтесь змін, адже кожна з них принесе вам лише користь. Виходьте зі своєї насидженої зони комфорту, щоб побачити, що довкола вас ще багато цікавого!
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