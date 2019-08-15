Добре в ліжку і не тільки: 5 книг про справжнє кохання

Автори цих книжок недаремно вважають, що про кохання, можливо, вже сказано, але не все і не всіма. Тому історії, які вони розповідають, – це черговий шквал почуттів, зневіра і біль, а також краса і сила взаємопритягання.

"Добре в ліжку", Дженніфер Вайнер

(Х.: Віват, 2019)

Кенні – щаслива й успішна жінка, яка має прекрасну роботу, друзів і відданого пса. Попри пишні форми тіла, вона має вигляд впевненої в собі леді. Але одного разу Кенні бачить у журналі статтю про любов до великої жінки, написану її колишнім бойфрендом Брюсом, і життя її несподівано змінюється. Вона розчаровується в коханцеві, вирішує схуднути, шукає творчої реалізації й нарешті розуміє, що всі її страхи були марні…

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"Дім на березі озера", Мері Ловсон

(Х.: Фабула, 2019)

…Як це завжди буває, ніщо не віщувало біди у родині Моррісонів, що жила на півночі Онтаріо. Та автомобільна аварія залишила дітей круглими сиротами. Як жити далі? Пошуки відповіді на це питання будуть болісними, а для декого смисли відкриються аж через двадцять років. Таким чином, перед нами драма родинного кохання та непорозумінь і образ, що ховаються у затінку свідомості всіх членів родини. Канадська авторка Мері Ловсон майстерно описує родинне життя з усіма його проблемами та негараздами. Загалом – це історія про те, що гріхи батьків обов'язково відіб'ються на їхніх дітях.

"Усюди жевріють пожежі", Селеста Інг

(К.: Наш Формат, 2019)

За сюжетом цієї історії, Шейкер-гайтс мав би бути ідеальним містом для життя і кохання. Тут усе сплановано – від кольору будинків до повсякдення його мешканців. Але, хоч би як ми намагалися дотримуватися плану, в один момент щось змінює хід нашого життя. Пожежі (і не конче полум'яне кохання!) спалахують то тут, то там і змінюють нас. Інколи вони руйнують, але подекуди – дають нове життя та підштовхують шукати вихід. У Шейкер-гайтсі ці зміни настають із переїздом сім'ї Воренів. Родини не такої, як усі.

"Острів кохання", Анна Шила

(Х.: Фоліо, 2019)

Це сучасна повість про кохання, адже про любов сказано все, але не всіма. Тож авторка пропонує ще одну історію: про киянку Анну і француза Жульєна. Кілька десятиліть вони будують свій "острів кохання" (тим більше, що й зустрічаються частіше на островах, аніж у Києві чи Парижі). Однак не все так просто. Вони переживають не лише шквал почуттів, красу і силу взаємопритягання, але й непорозуміння, довгі розлуки, навіть зраду…

Як подолати наростаючі проблеми й знайти свій острів кохання – землю обітовану, на яку кожен прагне потрапити? Чи можна оминути долю? Як стати щасливими? Питання, порушені авторкою, близькі й актуальні багатьом. Ця книга – опис простих і дієвих рецептів щастя, так потрібних кожному з нас.

"Завірюха", Анастасія Нікуліна

(Х.: Віват, 2019)

Заради звичайної людської дівчини герой цієї романтичної історії порушив тисячолітні закони та пішов наперекір самим богам. Адже Яр – син давнього роду Завірюх, наділених могутньою силою. Та що чотири роки вони кидають власні домівки, щоб утекти від неминучої ненависті людей. А все тому, що через жорстоке прокляття втратили найголовніше – любов.

Хто стане на бік Світла, щоб протистояти Пітьмі? Чи Великі почують молитви смертних? Часу обмаль. Адже Темрява вже давно засіла в душах людей і могутніх богів...

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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