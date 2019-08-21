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Форум видавців 2019 у Львові: програма і розклад на всі дні
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26-й Форум видавців відбудеться у Львові 18-22 вересня 2019. Цьогоріч програма фестивалю багата на круті події та презентації, які варто відвідати книголюбам. Обирайте найкращі івенти!
18-22 вересня у Львові відбудеться головний культурний фестиваль року – 26 Форум видавців. "Відшукування причетного" – головна тема цьогорічного BookForum. У програму входить понад 700 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 40 локаціях. У рамках Форуму свою книгу "Міністерство граничного щастя" презентуватиме відома індійська письменниця Арундаті Рой. Також до Львова завітає сучасний азербайджанський письменник та журналіст Ельчин Сафарлі.
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У програмі буде щонайменше 26 тематичних кластерів та спецпроєктів: "Приналежність", "Класика", "Фікшн: Романтична література", "Фікшн: Історична література", "Поезія", "Фантастика", "Крим", "Війна", "Політика", "Територія свободи: ЗМІ", "Комікси", "Освіта", "Креативні індустрії та урбаністика", "Бізнес та економіка", "Жінка в темі", "Історія", "Наука і технологія", "Мови та переклади", "Філософія", "Здоров'я", "Мандри", "Стиль життя", сценічні читання сучасної європейської драматургії "Жива сцена".
Радіо МАКСИМУМ обрало найцікавіші події на цьогорічному Форумі, які варто відвідати.
Форум видавців 2019 (Львів) – програма
- Розклад на 18 вересня
- Розклад на 19 вересня
- Розклад на 20 вересня
- Розклад на 21 вересня
- Розклад на 22 вересня
18 вересня, середа
Описуючи пітьму міст і людських душ. Зустріч з відомим польським письменником Лукашем Орбітовським та представлення українського перекладу збірки оповідань "Голова змія"
- Де: Книгарня "Книголенд" (вул. Коперника, 11)
- Коли: 13.00 - 14.00
Зустріч з однією із найпотужніших зірок на сучасному польському літературному небосхилі, Лукашем Орбітовським, та представлення українського перекладу збірки оповідань "Голова змія", яка є своєрідним ретроспективним зрізом творчості письменника.
Дискусія "Моторошні пригоди Сабріни" та презентація коміксу "Моторошні пригоди Сабріни"
- Де: Книгарня "Книжковий Лев" (проспект Шевченка, 14)
- Коли: 14.00 – 14.45
Є дівчатка, які ходять до школи та зустрічаються з однокласниками. Є відьми, які займаються темною магією і чаклунством. А є Сабріна Спелман. І вона одночасно займається і тим, і іншим. Чи так можна? Ні. Чи це небезпечно? Однозначно. Чи зможе Сабріна викрутитись? Можливо. Хоча це буде непросто, враховуючи, що найтемніші сили цього і всіх відомих і невідомих нам світів вже полюють на неї.
19 вересня, четвер
Майстер-клас Ірен Роздобудько "Сценарій байопіка: з чого почати"
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)
- Коли: 17.00 – 17.45
Ірен Роздобудько розповість про власний досвід написання сценарію та роману де головним героєм є реальна історична особистість.
Автостопом в Антарктиду. Фото виставка та тизер-відео
- Де: Перша Львівська медіатека (вул. Мулярська 2а)
- Коли: 17.00 – 17.45
Метою експедиції був збір матеріалів про Антарктиду, полярників та експеримент – чи можливо це автостопом. Результатами проєкту є світлини – фотовиставка, історії – у форматі книги, відеоматеріали у форматі тизера документального фільму.
Презентація роману Василя Махна "Вічний календар"
- Де: Львівська обласна універсальна бібліотека, Велика зала (проспект Шевченка, 13)
- Коли: 17.30 – 18.15
Новий роман Василя Махна – поліфонічна оповідь про хронологію життя українців, поляків, євреїв і вірмен в Галичині, Східній Україні. На презентації письменник та літературознавиця Тамара Гундорова говоритимуть про місце, історію, час і тяглість.
20 вересня, п'ятниця
Арундаті Рой: "Міністерство граничного щастя". Зустріч з письменницею. Презентація
- Де: Перший український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11)
- Коли: 17.00 – 19.00
Арундаті Рой – письменниця, лауреатка Букерівської премії, авторка романів "Бог Дрібниць" та "Міністерство граничного щастя". Вперше відвідає Україну. Про новий роман, громадську діяльність, а ще людську сутність та щастя як акт радикалізму.
Концерт "Чубай Україна Любов", "Poety"
- Де: Театр імені Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки, 1)
- Коли: 20.00 – 23.00
Це симфонічний арт-концерт, присвяченому 70-літтю від дня народження культового поета Грицька Чубая. Також презентація нового альбому Соломії Чубай "POETY". Поезія: Лесі Українки, Павла Тичини, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Грицька Чубая, Наталі Білоцерківець, Юрка Іздрика, Маріанни Кіяновської, Мар'яни Савки, Сергія Жадана. Співатиме Соломія Чубай разом з Віктором Морозовим та Сергієм Жаданом у супроводі гуртів "Джалапіта", "Rockoko" та Академічного симфонічного оркестру "INSO-Lviv".
Ельчін Сафарлі: зустріч з душевним письменником Сходу
- Де: Перший український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11)
- Коли: 20.00 – 20.45
Презентація одразу двох перекладів творів Ельчіна Сафарлі українською – книги "Дім, у якому жевріє світло" і "Якби ти знав". Автограф-сесія.
21 вересня, субота
Показ фільму "Солодка Даруся"
- Де: Кінотеатр "Коперник" (вул. Коперника, 9)
- Коли: 10.30 – 11.30
Фільм "Солодка Даруся" презентуватимуть режисер – Олександра Степашко, та автор – Марія Матіос.
Автограф-сесія Андрія Любки
- Де: Палац Мистецтв (Стенд видавництва "Meridian Czernowitz")
- Коли: 12.00 – 12.45
Ніч Поезії та Музики Non-stop
- Де: Клуб Picasso (вул. Зелена, 88)
- Коли: 22.00 – 06.00
Live concert: Laura Marti & Volodymyr Kaminskiy, Alloise (ex-Gorchitza), New Brain Trio feat. Michael Balog, Heinali Nymph, Vendneio DJ та інші.
22 вересня, неділя
"Листи з-за ґрат" – письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля
- Де: Вхід перед Ратушею
- Коли: 12.00 – 12.45
Український ПЕН та українські письменники: Жадан Сергій, Маринович Мирослав, Герасим'юк Ольга, Курков Андрій, Крук Галина, Кебуладзе Вахтанг, зберуться разом, щоб підтримати українських політв'язнів.
Презентація нової поетичної збірки Катерини Калитко "Ніхто нас тут не знає і ми нікого"
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)
- Коли: 12.00 – 12.45
Будуть присутні авторка – Калитко Катерина, та модератор презентації – Бойченко Олександр.
Презентація інтерактивної книги "Шевченко на кожен день": з Яніною Соколовою
- Де: Палац Мистецтв (вул. Коперника, 17)
Коли: 12.00 – 13.15
Це видання дає читачеві можливість не тільки день за днем увесь рік занурюватися у творчість геніального українського поета Т.Г. Шевченка, а й почути як звучать його поезії у виконанні професійної акторки та популярної телеведучої Яніни Соколової.
Автограф-сесія Василя Шкляра
- Де: Палац Мистецтв (Стенд видавництва "КСД")
- Коли: 12.00 – 12.45
Ольга Герасим'юк: Мандри за мапою серця. Розмова про книжку "Я повернулася. Люблю"
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)
- Коли: 13.00 – 13.45
Презентація збірки есеїв української журналістки Ольги Герасим’юк. Захопливі подорожі, знайомство зі світом через призму людських доль, доленосні знайомства, втрати та віднайдення себе – про все це у чуттєвій розмові авторки з Мар'яною Савкою.
Рік успіху. Як твориться перший український історичний глянець
- Де: Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка (вул. Драгоманова, 5)
- Коли: 14.00 – 14.45
Редактори та автори проєкту "Локальна історія" розкажуть про історію створення та досвід видання першого глянцевого історичного журналу в Україні. Виклики та досвіди, а також історія успіху першого року видання журналу.
"Поетичні "меланхолії" з Юрком Іздриком
- Де: Кінотеатр "Коперник" (вул. Коперника, 9)
- Коли: 16.30 – 17.30
60 хвилин поезії нон-стоп від неперевершеного Іздрика: про "пристрасть на межі крововиливу, ніжність – наче пару від подиху, радість за межею істерики".
"Ви не впізнали? Так, це я..": вечір пам'яті Олега Лишеги
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)
- Коли: 16.30 – 17.15
Зберуться ті, "кого Лишега у своїм плавнім польоті сфотографував у невиразному просторі…". Ми презентуватимемо книжку Тараса Пастуха "Мости Олега Лишеги" та збірку "Полум'я відігріє пам'ять", де розказані історії про друга Лі Бо і брата Ду Фу.
Концерт "Спів-причетність": тріо "Мар'яничі", Юрко Іздрик, Віктор Морозов
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)
- Коли: 20.00 – 21.45
Мар'яна Савка та її тріо "Мар'яничі" разом із special guests Юрком Іздриком та Віктором Морозовим подарують дві години музики та поезії. Звук, що заворожує. Тексти, що пульсують у скронях.
Повна програма фестивалю Форум Видавців 2019 тут.
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