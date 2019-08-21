Форум видавців 2019 у Львові: програма і розклад на всі дні

26-й Форум видавців відбудеться у Львові 18-22 вересня 2019. Цьогоріч програма фестивалю багата на круті події та презентації, які варто відвідати книголюбам. Обирайте найкращі івенти!

18-22 вересня у Львові відбудеться головний культурний фестиваль року – 26 Форум видавців. "Відшукування причетного" – головна тема цьогорічного BookForum. У програму входить понад 700 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 40 локаціях. У рамках Форуму свою книгу "Міністерство граничного щастя" презентуватиме відома індійська письменниця Арундаті Рой. Також до Львова завітає сучасний азербайджанський письменник та журналіст Ельчин Сафарлі.

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У програмі буде щонайменше 26 тематичних кластерів та спецпроєктів: "Приналежність", "Класика", "Фікшн: Романтична література", "Фікшн: Історична література", "Поезія", "Фантастика", "Крим", "Війна", "Політика", "Територія свободи: ЗМІ", "Комікси", "Освіта", "Креативні індустрії та урбаністика", "Бізнес та економіка", "Жінка в темі", "Історія", "Наука і технологія", "Мови та переклади", "Філософія", "Здоров'я", "Мандри", "Стиль життя", сценічні читання сучасної європейської драматургії "Жива сцена".

Радіо МАКСИМУМ обрало найцікавіші події на цьогорічному Форумі, які варто відвідати.

Форум видавців 2019 (Львів) – програма

Описуючи пітьму міст і людських душ. Зустріч з відомим польським письменником Лукашем Орбітовським та представлення українського перекладу збірки оповідань "Голова змія"

Де: Книгарня "Книголенд" (вул. Коперника, 11)

Книгарня "Книголенд" (вул. Коперника, 11) Коли: 13.00 - 14.00

Зустріч з однією із найпотужніших зірок на сучасному польському літературному небосхилі, Лукашем Орбітовським, та представлення українського перекладу збірки оповідань "Голова змія", яка є своєрідним ретроспективним зрізом творчості письменника.

Дискусія "Моторошні пригоди Сабріни" та презентація коміксу "Моторошні пригоди Сабріни"

Де: Книгарня "Книжковий Лев" (проспект Шевченка, 14)

Книгарня "Книжковий Лев" (проспект Шевченка, 14) Коли: 14.00 – 14.45

Є дівчатка, які ходять до школи та зустрічаються з однокласниками. Є відьми, які займаються темною магією і чаклунством. А є Сабріна Спелман. І вона одночасно займається і тим, і іншим. Чи так можна? Ні. Чи це небезпечно? Однозначно. Чи зможе Сабріна викрутитись? Можливо. Хоча це буде непросто, враховуючи, що найтемніші сили цього і всіх відомих і невідомих нам світів вже полюють на неї.

Відкриття Форуму видавців

Майстер-клас Ірен Роздобудько "Сценарій байопіка: з чого почати"

Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3) Коли: 17.00 – 17.45

Ірен Роздобудько розповість про власний досвід написання сценарію та роману де головним героєм є реальна історична особистість.

Автостопом в Антарктиду. Фото виставка та тизер-відео

Де: Перша Львівська медіатека (вул. Мулярська 2а)

Перша Львівська медіатека (вул. Мулярська 2а) Коли: 17.00 – 17.45

Метою експедиції був збір матеріалів про Антарктиду, полярників та експеримент – чи можливо це автостопом. Результатами проєкту є світлини – фотовиставка, історії – у форматі книги, відеоматеріали у форматі тизера документального фільму.

Презентація роману Василя Махна "Вічний календар"

Де: Львівська обласна універсальна бібліотека, Велика зала (проспект Шевченка, 13)

Львівська обласна універсальна бібліотека, Велика зала (проспект Шевченка, 13) Коли: 17.30 – 18.15

Новий роман Василя Махна – поліфонічна оповідь про хронологію життя українців, поляків, євреїв і вірмен в Галичині, Східній Україні. На презентації письменник та літературознавиця Тамара Гундорова говоритимуть про місце, історію, час і тяглість.

Арундаті Рой: "Міністерство граничного щастя". Зустріч з письменницею. Презентація

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11)

Перший український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11) Коли: 17.00 – 19.00

Арундаті Рой – письменниця, лауреатка Букерівської премії, авторка романів "Бог Дрібниць" та "Міністерство граничного щастя". Вперше відвідає Україну. Про новий роман, громадську діяльність, а ще людську сутність та щастя як акт радикалізму.

Концерт "Чубай Україна Любов", "Poety"

Де: Театр імені Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки, 1)

Театр імені Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки, 1) Коли: 20.00 – 23.00

Це симфонічний арт-концерт, присвяченому 70-літтю від дня народження культового поета Грицька Чубая. Також презентація нового альбому Соломії Чубай "POETY". Поезія: Лесі Українки, Павла Тичини, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Грицька Чубая, Наталі Білоцерківець, Юрка Іздрика, Маріанни Кіяновської, Мар'яни Савки, Сергія Жадана. Співатиме Соломія Чубай разом з Віктором Морозовим та Сергієм Жаданом у супроводі гуртів "Джалапіта", "Rockoko" та Академічного симфонічного оркестру "INSO-Lviv".

Ельчін Сафарлі: зустріч з душевним письменником Сходу

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11)

Перший український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11) Коли: 20.00 – 20.45

Презентація одразу двох перекладів творів Ельчіна Сафарлі українською – книги "Дім, у якому жевріє світло" і "Якби ти знав". Автограф-сесія.

Показ фільму "Солодка Даруся"

Де: Кінотеатр "Коперник" (вул. Коперника, 9)

Кінотеатр "Коперник" (вул. Коперника, 9) Коли: 10.30 – 11.30

Фільм "Солодка Даруся" презентуватимуть режисер – Олександра Степашко, та автор – Марія Матіос.

Автограф-сесія Андрія Любки

Де: Палац Мистецтв (Стенд видавництва "Meridian Czernowitz")

Палац Мистецтв (Стенд видавництва "Meridian Czernowitz") Коли: 12.00 – 12.45

Ніч Поезії та Музики Non-stop

Де: Клуб Picasso (вул. Зелена, 88)

Клуб Picasso (вул. Зелена, 88) Коли: 22.00 – 06.00

Live concert: Laura Marti & Volodymyr Kaminskiy, Alloise (ex-Gorchitza), New Brain Trio feat. Michael Balog, Heinali Nymph, Vendneio DJ та інші.

"Листи з-за ґрат" – письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля

Де: Вхід перед Ратушею

Вхід перед Ратушею Коли: 12.00 – 12.45

Український ПЕН та українські письменники: Жадан Сергій, Маринович Мирослав, Герасим'юк Ольга, Курков Андрій, Крук Галина, Кебуладзе Вахтанг, зберуться разом, щоб підтримати українських політв'язнів.

Презентація нової поетичної збірки Катерини Калитко "Ніхто нас тут не знає і ми нікого"

Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3) Коли: 12.00 – 12.45

Будуть присутні авторка – Калитко Катерина, та модератор презентації – Бойченко Олександр.

Презентація інтерактивної книги "Шевченко на кожен день": з Яніною Соколовою

Де: Палац Мистецтв (вул. Коперника, 17)

Коли: 12.00 – 13.15

Це видання дає читачеві можливість не тільки день за днем увесь рік занурюватися у творчість геніального українського поета Т.Г. Шевченка, а й почути як звучать його поезії у виконанні професійної акторки та популярної телеведучої Яніни Соколової.

Автограф-сесія Василя Шкляра

Де: Палац Мистецтв (Стенд видавництва "КСД")

Палац Мистецтв (Стенд видавництва "КСД") Коли: 12.00 – 12.45 Ольга Герасим'юк: Мандри за мапою серця. Розмова про книжку "Я повернулася. Люблю" Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3) Коли: 13.00 – 13.45 Презентація збірки есеїв української журналістки Ольги Герасим’юк. Захопливі подорожі, знайомство зі світом через призму людських доль, доленосні знайомства, втрати та віднайдення себе – про все це у чуттєвій розмові авторки з Мар'яною Савкою. Рік успіху. Як твориться перший український історичний глянець Де: Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка (вул. Драгоманова, 5)

Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) Коли: 14.00 – 14.45 Редактори та автори проєкту "Локальна історія" розкажуть про історію створення та досвід видання першого глянцевого історичного журналу в Україні. Виклики та досвіди, а також історія успіху першого року видання журналу. "Поетичні "меланхолії" з Юрком Іздриком Де: Кінотеатр "Коперник" (вул. Коперника, 9)

Кінотеатр "Коперник" (вул. Коперника, 9) Коли: 16.30 – 17.30 60 хвилин поезії нон-стоп від неперевершеного Іздрика: про "пристрасть на межі крововиливу, ніжність – наче пару від подиху, радість за межею істерики". "Ви не впізнали? Так, це я..": вечір пам'яті Олега Лишеги Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3) Коли: 16.30 – 17.15 Зберуться ті, "кого Лишега у своїм плавнім польоті сфотографував у невиразному просторі…". Ми презентуватимемо книжку Тараса Пастуха "Мости Олега Лишеги" та збірку "Полум'я відігріє пам'ять", де розказані історії про друга Лі Бо і брата Ду Фу. Концерт "Спів-причетність": тріо "Мар'яничі", Юрко Іздрик, Віктор Морозов Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3) Коли: 20.00 – 21.45 Мар'яна Савка та її тріо "Мар'яничі" разом із special guests Юрком Іздриком та Віктором Морозовим подарують дві години музики та поезії. Звук, що заворожує. Тексти, що пульсують у скронях.

Повна програма фестивалю Форум Видавців 2019 тут.

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