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Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
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Чимало людей перед сном не можуть відірватись від соцмереж, просто гортаючи стрічку та відтягуючи момент нічного відпочинку. Чому так відбувається і як з цим боротись – розповідають науковці.
Цілком звичайною є картина, коли вже плануєш піти спати, але вирішуєш подивитись, що ж коїться у соцмережах. І за гаджетами можна провести доволі довго часу, зменшуючи тривалість сну. Для такого явища навіть є термін – прокрастинація у ліжку, який запропонував доцент клінічної медицини з університету Південної Каліфорнії Раджкумар Дасгуспта.
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Часто зависання у соцмережах перед сном є спробою втомленої людини викроїти трішки часу для себе, хоч так і страждає нічний відпочинок. Але згодом це перетворюється у замкнуте коло: брак сну стає регулярним, а от прощання з гаджетами у ліжку не передбачається.
Чому ж так відбувається?
Насправді перегляд телевізора чи гортання соцмереж ввечері є несвідомим бажанням зняти весь стрес за день. Однак за словами директора з інновацій охорони здоров'я в Американській психологічній асоціації Вейл Райт, такі дії насправді лише погіршують самопочуття.
Зважаючи на те, що пандемія змусила багатьох людей працювати віддалено, то рамки між роботою та перебуванням вдома дуже розмились. Тож у вільний час думки про роботу наздоганяють багатьох працівників, тому прагнення відволіктись на гаджети лише посилюється.
Які наслідки прокрастинації у ліжку?
Ні для кого не стане відкриттям, що брак нормального сну позначається на фізичному та моральному стані. Тому з часом гормон стресу виробляється активніше, продуктивність знижується, а шанси спокуситись на шкідливу їжу збільшуються. Як наслідок, можна отримати не лише кілька зайвих кілограмів, а й проблеми зі здоров'ям.
Тому чимало людей намагаються коментувати недосип на вихідних. Але й така ідея не надто хороша, адже також завдає удар по організму. Тому найкращий варіант: виділяти 7-9 годин на сон щоночі.
Як повернути режим сну?
- Не користуватись гаджетами у ліжку
- Вимикати світло та позбавлятись зайвих звуків, які можуть заважати
- Провітрювати кімнату перед сном
- Влаштовувати вечірні прогулянки
- Не робити важкі фізичні вправи
- Випробовувати дихальні практики ввечері або медитацію
- Не зловживати кофеїном після обіду
- Відмовитись від пізньої вечері
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