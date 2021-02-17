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6 простих і дієвих способів побороти залежність від цукру

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Як побороти залежність від цукру - фото 1
Як побороти залежність від цукру

Цукор викликає звикання у 8 разів сильніше, ніж кокаїн. Очищення організму від цукру – це кращий спосіб позбутися від залежності до солодкого. Пропонуємо вашій увазі 6 простих, але ефективних способів, як позбутися від цукрової залежності.

Візьміть на озброєння наші поради, щоб стати здоровішими, мати кращий вигляд та почуватися відмінно!

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1. Відмовтеся від солодких газованих напоїв. Будь-яка форма рідких калорій цукру гірша, ніж тверда їжа з цукром або борошном. Вживаючи солодкі напої, людина не відчуває насичення. У зв'язку з цим бажання поласувати чимось солодким тільки посилюється.

2. Вживайте у раціон більше білкової їжі. Продукти, що містять білок, позитивно впливають на рівень цукру в крові та сприяють зниженню тяги до солодкого.

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3. Вживайте у раціон корисні жири. Жир викликає насичення, живить клітини організму та допомагає збалансувати рівень глюкози в крові.

4. Зменшіть кількість доданого цукру. Цукор ховається у таких неочевидних продуктах, як приправи, соуси, соки, ковбасні та хлібобулочні вироби. По можливості відмовтеся від вживання деяких цукровмісних продуктів.

5. Займайтеся спортом. Дослідження, опубліковане в науковому журналі в PLOS One, показало, що короткі періоди фізичної активності, наприклад, 15-хвилинна прогулянка, істотно знижують тягу до солодкого.

6 простих і дієвих способів побороти залежність від цукру - фото 448117

6. Замініть цукор спеціями. Різні спеції допоможуть посилити смак страв і зменшать тягу до цукру. Кориця та мускатний горіх ідеально підходять до йогурту або вівсянки. Спеції поліпшать смак будь-якої страви та принесуть користь для здоров'я.

Візьміть на озброєння ці поради, щоб не лише побороти залежність від цукру та солодкого. Ви ще й покращите свій зовнішній вигляд, а також почуватиметеся значно краще!

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Джерело: News You
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