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Що насправді означають різні еротичні сни: відповідь експерта (18+)
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У кожного були еротичні сни, що є цілком нормальним явищем. Але на що ж вони вказують – читайте далі.
Сни часто є побічними продуктами думок, які циркулюють у свідомості ввечері. Хоч і заборонена романтика приваблює, але еротичні сни безпосередньо не відображають реальні почуття та думки. Про що ж говорять такі пікантні сновидіння? На це питання відповів психолог та консультант Лі Чемберс.
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Еротичні сни з колишніми
"Якщо ви нещодавно розійшлись, то це може бути частиною подолання старих емоцій. Але якщо вам все ще сниться таке через тривалий час, то ви ще не відійшли від минулих стосунків. Або ж почуваєтесь не надто задоволеними новим партнером", – пояснює експерт.
Еротичні сни з босом
Лі Чемберс пояснив, що не варто шукати прямий зв'язок між такими сновидіннями і бажаннями у реальності, але і це має певне значення.
"Сни про секс з тим, хто має над вами владу, вказують на те, що вам бракує настирливості у житті. Те, як ви поводитесь уві сні, може означати, що ви почуваєтесь недооціненими у своїй ролі або потребуєте більше співпраці", – наголосив він.
Еротичні сни з зірками
"Доволі поширені сексуальні сни зі знаменитостями. У цьому випадку, швидше за все, ви фантазуєте про зірку, яка вам подобається. Оскільки це доволі недосяжне бажання, то є своєрідним стимулом для самооцінки", – розповідає експерт.
Також у реальному житті вам може бракувати цього приємного хвилювання та іскри.
Еротичні сни про груповий секс
Якщо такі сни часто трапляються, то ваше особисте життя навряд чи вас влаштовує.
"Чудовим ідентифікаційним фактором є те, як ви реагуєте на груповий інтим у цьому сні. Можливо, ви розігруєте потенційну фантазію або це кошмар для вас", – ділиться психолог. Такі сни часто припадають тоді, коли люди проходять крізь стресовий і важкий період.
Еротичні сни з людьми іншого віку
Сновидіння про когось, хто дуже відрізняється від вас за віком, може вказувати на чимало речей: прагнення повернутись у юність чи бажання отримати більше поваги. Також це може означати, що у стосунках з різними поколіннями у вас виникають проблеми.
Еротичні сни з друзями
Хоч сни про інтим з друзями і здаються дивними, але все значно простіше.
"Сон про секс з другом, якого ви не любите, часто може демонструвати певні риси у нього, якими ви захоплюєтесь та дуже цінуєте", – відзначає психолог.
Лі Чемберс наголошує, Інтимні сновидіння насправді звертають увагу не на те, хто ж завітав до вас у думках, а на те, як ви ставитесь до цієї людини і що вона означає для вас у реальному світі.
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