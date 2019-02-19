Прогноз погоди в Україні 19 лютого

Погода на сьогодні, 19 лютого, в Україні

19 лютого, у вівторок, в Україні втримається тепла погода та суха погода, однак вночі у всіх областях будуть заморозки.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 лютого, по всій країні буде сонячна та тепла погода від +5 до +11. Тільки на сході температура вдень прогріється лише до +2, а на Луганщині та Сумщині вдень втримаються заморозки до -1.

У Києві 19 лютого прогнозується хмарна погода до +4+6 без опадів.

Прогноз погоди на 19 лютого у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +9+11

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +8+10

Рівне +7+9

Луцьк +8+10

Вінниця +5+7

Хмельницький +7+9

Житомир +6+8

Чернігів +3+5

Черкаси +5+7

Миколаїв +5+7

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Полтава +2+4

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро +3+5

Запоріжжя +2+4

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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