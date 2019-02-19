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Прогноз погоди в Україні 19 лютого

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Погода на сьогодні, 19 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 19 лютого, в Україні

19 лютого, у вівторок, в Україні втримається тепла погода та суха погода, однак вночі у всіх областях будуть заморозки.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 лютого, по всій країні буде сонячна та тепла погода від +5 до +11. Тільки на сході температура вдень прогріється лише до +2, а на Луганщині та Сумщині вдень втримаються заморозки до -1.

У Києві 19 лютого прогнозується хмарна погода до +4+6 без опадів.

Прогноз погоди на 19 лютого у містах України:

Прогноз погоди в Україні 19 лютого - фото 308422
  • Ужгород +8+10
  • Львів +9+11
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Полтава +2+4
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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