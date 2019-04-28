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Прогноз погоди на 28 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 28 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 28 квітня, в Україні

Погода на Великдень, 28 квітня, відзначиться похолоданням та дощами у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

У неділю, 28 квітня, в Україні очікується різке погіршення погоди. Дощі з грозами пройдуть на заході, півночі та сході, лише у центрі та на півдні буде ясно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, разом з опадами посилиться і вітер.

І ще: Весна у розпалі: коли в Україну прийде похолодання

“Температура повітря ще порадує літніми градусами, у неділю максимально +20+26 градусів. На Заході України почнеться похолодання, вдень температура повітря знизиться до +12+18 градусів, у Карпатах до +9+14 градусів", – відзначила вона.

У Києві 28 квітня прогнозуються нетривалі дощі з грозами та періодичним проясненням. Температура повітря вдень прогріється до +20+22.

Прогноз погоди на 28 квітня в Україні - фото 324459

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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