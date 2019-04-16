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Весна у розпалі: коли в Україну прийде похолодання

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Коли в Україну прийде похолодання - фото 1
Коли в Україну прийде похолодання

В Україну наближаються ще три хвилі значного зниження температури повітря. Дізнавайте дати похолодання на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до прогнозів народного синоптика Леоніда Горбаня, різке похолодання ще тричі прийде в Україну навесні. Щоправда, негода триватиме до кількох днів. Найбільш відчутна і перша хвиля очікується вже 6 травня.

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“У перших числах травня очікується 19-21 градус тепла, але 2 травня є ймовірність дощу. Згідно з розрахунками, зниження температури після Великодня припадає на 9-й, 17-й і 33-й дні. За пізнього Великодня найхолоднішою хвилею є перша, тобто та, яка за півтора тижня. Виходить, що цього року вона припадає на 6 травня. Але надовго вона не затримається”, – поділився синоптик.

Він також додав, що на зміну першій хвилі одразу прийде значне потепління, а температура повітря стрімко підійметься до 20 градусів. Тому у цей період краще поберегти здоров'я, адже різкі перепади погоди можуть відбитись на самопочутті.

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Джерело: narodna-pravda
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