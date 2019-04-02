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Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

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Коли магнітні бурі в квіті: дати - фото 1
Коли магнітні бурі в квіті: дати

Квітень 2019 відзначиться сильними магнітними бурями, які відчують в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на квітень, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У квітні 2019 року очікується кілька справді потужних магнітних бур, які накриють Україну та світ. Вони припадуть на середину та кінець місяця, а от початок квітня буде малоактивним на магнітні коливання. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.

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Найпотужніші магнітні бурі чекають нас ближче до кінця квітня: 12, 23 і 24 квітня. За даними науковців, такі бурі можуть призводити до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи і загального самопочуття.

Окрім цього, незначні магнітні коливання також прогнозуються 16, 22 та 25 квітня. Вони не принесуть значного дискомфорту метеочутливим людям, але у цей час краще проводити більше часу на природі, свіжому повітрі, а також відпочивати. Експерти радять зберігати спокій та не перепрацьовувати.

Календар магнітних бур на квітень 2019
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Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур варто уважно піклуватись про здоров'я, захищайте організм від сонячного впливу та робіть все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Медики також радять зменшити кількість нездорової їжі та спиртного. Натомість, покращать самопочуття легкі фізичні навантаження.

Поради, як пережити магнітні бурі:

  • Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.
  • Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.
  • Не забувайте пити побільше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.
  • Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.
  • Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.
  • Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.
  • Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!
Розклад бур на квітень 2019 - фото 318344
Розклад бур на квітень 2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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