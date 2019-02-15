Продюсер KAZKA прокоментував звинувачення у плагіаті в пісні Плакала

Український продюсер Юрій Нікітін розповів про сплановану атаку на групу KAZKA. Мова йде про скандал навколо пісні "Плакала".

Напередодні другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення розгорівся скандал. Цього разу в центрі уваги група KAZKA, на яку зараз обрушилося багато негативу. Прокоментував ситуацію продюсер Юрій Нікітін.

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У мережі виявили трек, де звучить схожий мотив. Звичайно ж, багато хто заговорив про те, що "Плакала" – це плагіат. І скандальності ситуації додає момент, що трек б'є рекорди популярності в Україні і світових чартах, а на кліп знімають численні кавери і пародії.

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З огляду на великий ажіотаж навколо теми, продюсер групи Юрій Нікітін в Інстаграм зробив офіційну заяву і пояснив, що "Плакала" – не плагіат, а сама група піддалася атаці з чорного піару. "У пісні ми використали семпл зі звукового банку The Arabian Trap Man, доступ до якої є у всіх продюсерів в світі. І Це не є сенсацією!" – зазначив Нікітін.

До того ж Нікітін додав, що фронтвумен KAZKA Саша Зарицька зараз під ударом і в соцмережах, і в реальному житті: від принизливих жартів до погроз на її адресу. Однак, продюсер запевнив, що захистить її за будь-яких умов.

Солістка гурту KAZKA і Юрій Нікітін

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