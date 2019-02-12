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У хіті KAZKA – Плакала знайшли плагіат: порівняння пісень

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У пісні KAZKA – Плакала виявився плагіат - фото 1
У пісні KAZKA – Плакала виявився плагіат

Популярна пісня KAZKA – Плакала виявилась не такою унікальною, хоча й підкорила чимало чартів та тренди Youtube. Виявилось, що такий музичний супровід вже є у пісні, яка вийшла у 2016 році.

Трек гурту KAZKA – Плакала встиг стати справжнім відкриттям, адже підкорював публіку не лише в Україні, а й за її межами. Але виявилось, що заворожуюча мелодія не настільки оригінальна. Блогер Ваня Рассел, який робить огляди на учасників Євробачення, а також показує справжні голоси популярних виконавців, виявив разючу схожість треку "Плакала" з піснею YOYA – Reborn, яка вийшла ще у 2016 році.

І ще: KAZKA – APART: слухати нову пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

Однак автор музики українського хіта Сергій Ранов пояснив, чому ж композиція KAZKA настільки повторює дабстеп-трек.

"Це все законно, чисто, це не авторський зрізаний шматок якоїсь авторської пісні. Це Royalty Free Samlpes з банку семплів, які продаються у всьому світі, їх може використовувати будь-яка людина. Неважливо, коли трек вийшов раніше, або пізніше. І цей семпл може бути в десятки тисяч пісень", – наголосив він. Тому українська пісня, хоч і має не надто унікальну мелодію, але все одно завдячує популярністю саме гурту KAZKA.

KAZKA Плакала:

YOYA Reborn:

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Джерело: ТСН
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