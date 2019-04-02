Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію

В Україні стартував весняний призов на строкову військову службу. Дізнайтеся, коли і скільки триватиме набір в армію, кого беруть до війська та які підстави є для відстрочки або звільнення.

Згідно з указом президента, весняний призов в Україні триватиме з 1 квітня по 1 червня. Окрім весняного, встановлено також термін осіннього набору в армію – він триватиме з 1 жовтня по 31 грудня.

Важливо, що президент у разі необхідності може продовжити призовну кампанію. Також законодавство дозволяє гаранту оголошувати позачергові й додаткові призови строковиків, наприклад, у Нацгвардію (літній призов) або прикордонну службу (зимовий призов).

Призовний вік в Україні становить 20-27 років. Отож, усі хлопці цієї вікової категорії, які визнані придатними до служби в армії і не мають відстрочки або звільнення, повинні відслужити в Збройних сил України. Хлопці 18-19 років також можуть добровільно зголоситися на службу в армії (за контрактом).

Згідно із законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян.

Строкову військову службу громадяни України проходять з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

Водночас українці мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою.

Кабінет міністрів України визначив, скільки осіб підлягають весняному призову на строкову військову службу. Так, у квітні-червні до ЗСУ та інших військових формувань відправлять 18 тисяч 752 людини, з них до Збройних сил – дев'ять тисяч осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, до Державної прикордонної служби України – чотири тисячі осіб, до Національної гвардії України – п'ять тисяч 152 особи.

Термін служби в українській армії:

18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти

12 місяців – для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра

Відповідно до українського законодавства, усіх хлопців у 17-річному віці приписують до призовних дільниць з метою взяття на облік. При досягненні призовного віку вони отримують повістки, які зобов'язують їх прибути до призовної дільниці у вказаний термін.

Закон наголошує, що неотримання повістки не є підставою для ігнорування призову. Після старту призову в армію, військовозобов'язані громадяни мають упродовж 10 днів з'явитися у військовий комісаріат.

Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича. Інші причини можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

Є два види відповідальності за порушення законодавства про військову службу — адміністративна і кримінальна. Адмінпокарання за неявку у військкомат передбачає штрафні санкції, вказані в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Стаття 210: Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу

Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах – штраф від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 85-119 гривень );

); Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – штраф на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Стаття 211: Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, – штраф від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 гривень).

Повторне протягом року вчинення порушення протягом року – штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів (51-119 гривень).

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років. У більшості випадків ув'язнення є умовним, але це не звільняє від судимості.

Стаття 335 "Ухилення від призову на строкову військову службу" визначає, що ухилення полягає в самокаліченні, симуляції хвороби, підробці документів, іншому обмані (наприклад, у доведенні до членів призовної комісії свідомо неправдивих відомостей про смерть чи тяжку хворобу близького родича тощо або у свідомому замовчуванні яких-небудь відомостей), а так само в прямій відмові від несення обов'язків військової служби.

Відстрочка від призову надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти чи продовження професійної діяльності.

Відстрочка за сімейними обставинами надається призовникам, які мають:

непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування; неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати; одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника; дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду; двох і більше дітей; дитину з інвалідністю; дружину з інвалідністю; вагітну дружину.

У разі, якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків, до звільнення в запас одного з них.

Відстрочка за станом здоров'я оформлюється на строк до одного року призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка від призову для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку – відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Звільненню від армії підлягають призовники, які:

визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час; які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку; які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів; батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних; які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання; яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Найчастіше, повне звільнення від загальної військової повинності отримують особи з важкими патологіями, наприклад, відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія тощо. Непридатними також є призовники із патологією органів дихання (важка бронхіальна астма тощо) та із патологією зубів, щелеп і системи травлення.

Слід зазначити, що наявність більшості хвороб дає право на тимчасову відстрочку для лікування, але не звільняє від армії. Повний список захворювань, які дають право на звільнення від призову на строкову службу, читайте тут.

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