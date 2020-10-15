Привітання з ювілеєм 70 років: гарні вірші, смс, проза і картинки

70 років – це святкова дата! Привітання з днем народження на сьомий ювілей стануть гарним жестом з вашого боку. Не забудьте поздоровити іменинників в їх свято, адже так приємно почути щирі вітання. Обирайте найкращі побажання українською мовою у віршах, прозі та картинках на Радіо МАКСИМУМ!

Привітання до особливого дня народження – сьомого ювілею – піднімуть настрій винуватцям свята. Обирайте небанальні привітання для них, адже ми обрали тільки найкращі поздоровлення з 70-річчям на українській мові! Тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:

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З 70-річчям – жінці

Вітаємо з ювілеєм!

Бути бажаємо бадьорими!

Ніколи не сумувати,

День з посмішки починати!

Щоб горе і негаразди

Обходили стороною,

А все прожиті роки

Згадувалися з теплотою!

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З 70-річчям – чоловіку

Вітаю з 70-річчям!

Бажаю щастя, довголіття,

Здоров'я міцного, добра,

Щоб кожна мить ненудна була.

Більше сил, енергії, терпіння,

Всіх планів і бажань виконання,

Наповнених любов'ю днів,

Добром, турботою близьких і друзів.

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З 70-річчям – мамі

Мамочка, сердечно вітаю,

У тебе ж нині ювілей,

Щиро люблю і поважаю,

Ні про що сьогодні не шкодуй!

Сімдесят тобі виповнилося, рідна,

Ти не знай печалей і тривог,

Я цілую, міцно обіймаю,

Нехай біда обходить твій поріг!

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З 70-річчям – татові

70 – ще так мало,

І не важливо що сивий.

З ювілеєм тебе тато,

Вітаю, любий!

Будь ти бадьорим і веселим,

Ніколи не сумуй.

Будь щасливим і здоровим,

І частіше відпочивай.

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З 70-річчям – бабусі

Вітаю з ювілеєм,

Бабуся улюблена,

Навіть у свої 70

Дуже ти красива.

Руки твої добрі,

Серце твоє ніжне,

А в очах смішинки

Молоді, колишні.

Будь завжди здоровою,

Будь завжди щасливою,

Найніжнішою, доброю,

Самою любимою.

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З 70-річчям – дідусю

З 70-річчям вітаємо,

Наш дідусь дорогою!

Життя райського ми бажаємо,

Нехай в душі панує спокій.

Нехай у величезному світі цьому

Багато чекає тебе, любові.

Осяює своїм нас світлом,

Довго, щасливо живи!

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Вітаю вас з чудовим ювілеєм – 70 років! Ви пройшли через багато і хочеться побажати, щоб ви пройшли ще стільки ж дивовижних і незвіданих стежок. Міцного вам здоров'я і позитивного духу, багато-багато щасливих днів і бадьорих порцій настрою. Нехай з вами завжди будуть поруч люблячі діти та непосидючі внуки, приносячи у ваш будинок незабутні емоції та душевну теплоту.

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Вітаю з ювілеєм, з такою важливою і значущою датою – сімдесятиріччя! Років прожито чимало, але прожиті вони з гідністю і користю. Озирнись і полюбуйся на плоди своєї праці, на щасливі посмішки своїх дітей і онуків, на теплий, затишний будинок. Найголовніше багатство – сім'я – у тебе є. Залишається тільки побажати стабільності, міцних нервів і менше втоми. І нехай, звичайно ж, здоров'я не обійде тебе своєю увагою.

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Вітаю з круглою датою, з 70-річчям! Бажаю, щоб життя грало всіма барвами, щоб настрій був завжди райдужним! Нехай заслужений відпочинок приносить задоволення. Міцного здоров'я, багато уваги, підтримки, розуміння, участі та присутності поруч найулюбленіших і рідних. З Днем народження! Нехай горизонти наповнюються новими мріями та здійсненими бажаннями!

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70 років... Який прекрасний, благословенний ювілей! Мудрості вже не позичати, досвід просто зашкалює, тіло ще бадьоре і майже молоде, а душа сповнена любові та співпереживання! У день народження вітаємо тебе і бажаємо дуже міцного здоров'я, щоб вистачило до столітнього ювілею, сили та волі, щоб зміцнювати себе фізично і духовно! Бажаємо шанобливої поваги від колег і знайомих, безмірної любові близьких і рідних людей, а ще захоплення в очах всіх навколишніх! Нехай життя грає всіма фарбами веселки та дарує тобі кращі дні, в яких не буде поспіху і суєти, стресів і тривог, а будуть тільки сонце тепле, небо бездонне, ліс і поле в ніжній зелені, де лагідний вітерець цілує тебе та обіймає!

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Поздоровлення текстом для жінки

Найактивнішу, молоду і життєрадісну – з днем народження! Хіба 70 років – це старість? Це повне цвітіння життя, і тому я бажаю вам бадьорості та наснаги, радости серця свого і райдужних днів. Нехай будуть сили на улюблені справи, нехай душа буде спокійна, а ви – оточені любов'ю та увагою найдорожчих людей. Довгих і щасливих років вам!

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Привітання прозою для чоловіка

Вітаю вас з 70-річчям! Для вас 70 років – лише цифра, тому що ваш оптимізм і впевненість в собі говорять про те, що в душі ви молоді та навіть не думаєте про свій вік. Спілкуватися з вами – одне задоволення, і я від щирого серця хочу побажати вам здоров'я і життєвих сил, багато щасливих і радісних днів попереду, більше позитивних моментів, і звичайно ж, невгамовних онуків! З ювілеєм!

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Вітаю з 70-річчям і від душі бажаю їсти все, що смачно, робити все, що подобається, спати, скільки хочеться, щоб тішитися, коли серце того зажадає і при цьому завжди залишатися при повній бадьорості. Нехай 70 років відкриють нову епоху віку без зайвих обов'язків, але з повними правами на щастя і відпочинок.

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Бажаю, щоб в "юні" 70 років тиск був в нормі, щоб ніякого ревматизму і песимізму, щоб серце не кололо, а тільки любило, щоб душа не боліла, а тільки раділа! Вітаю з ювілеєм! Нехай в житті буде ще багато щасливих календарів, а також дивовижних історій.

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Вітаю з 70-річчям! І, позаяк ви вже зовсім доросла людина, бажаю завжди, скрізь і всюди мати можливість робити те, що подобається, сміятися від душі, трудитися тільки тоді, коли буде натхнення, байдикувати тоді, коли все набридне. Бажаю частіше посміхатися і відчувати душею себе поетом. Нехай яскраві фарби життя не тьмяніють, нехай вами керує любов!

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Тобі сьогодні сімдесят, а значить, саме час здійснити те, що відкладалося на безвік! Головне – найміцніше здоров'я, позитивний настрій і близькі люди поруч! Бажаю тобі наповнювати своє життя щастям, добром і позитивними емоціями!

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Дорогий наш Ювіляр, то ще не вік, але ти стрімко наближаєшся до нього, з чим тебе щиро вітаємо! Нехай життя закрутить тебе в урагані бурхливих емоцій від дискотек, де всім за 70 рочків! Отримуй багато жарких поглядів від протилежної статі, придивись до своєї свободи!

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Веселе побажання на ювілей

У твоєму віці просто безглуздо шукати мінуси, тому що в 70, кругом одні плюси. Ти мудрий і розумний, ти вільний від роботи, ти вільний робити, що хочеться і ніхто тобі не указ. Ти гарний і молодий, нехай тільки душею, ти активний і бадьорий, нехай тільки в думках. А найголовніше, що з тобою безпечно і не страшно йти, твій пісочок посипає слизькі місця, і навіть взимку не страшно впасти. З днем ​​народження, мій улюблений, вічно молодий, прекрасний і чарівний дідок. Обожнюю тебе, щастя, здоров'я та удачі тобі!

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