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Тости на день народження: гарні й прикольні тости українською

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тости на день народження

Тости на застілля до дня народження є невіддільною частиною урочистого свята. Це своєрідні побажання імениннику, що роблять його особливий день незабутнім. Ми підготували для вас гарні та прикольні тости у прозі, своїми словами й у віршах!

Для того, щоб гарно сказати тост, потрібно перестати хвилюватися, бути щирим у своїх словах, говорити чітко, не спішити, робити паузи. А гарний текст оберіть з цих чудових тостів на українській мові, які ми підготували для вас.

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Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного розділу:

Красиві тости на день народження своїми словами

***

B одному гірському аулі є така легенда: коли народжується дитина, то ї цілує Бог. Поцілує бог дитину в уста, і виросте чудовий оратор, поцілує в руки, виросте майстер на всі руки. Так давайте ж вип'ємо за іменинника, тому що Бог його зацілував.

***

В цей прекрасний день, день Вашого народження, прийміть данину, повагу. Життя – це слалом, де доводиться лавірувати між різними обставинами й стикаються інтересами, особливо таким діловим людям, як Ви. Побажаємо Вам надійних партнерів, вічних спонсорів, вигідної кон'юнктури та вдалого слалому!

***

День народження – це щорічний дарунок, даний людині для того, щоб порадіти любові й приязні, які мають до нього близькі друзі. І ось ми рішуче заявляємо, що ця подія нам є цінна та дорогв. Нехай довго йдуть дні твого життя, і нехай завжди буде твоя любов і прихильність до нас. Хай живе іменинник!

***

Всі ви знаєте легенду про Ікара. Давним-давно жив на світі Ікар. І мріяв він злетіти як птах. Зробив Ікар собі крила з пір'я і відірвався від грішної землі. Вирішив він піднятися вище дерев – і піднявся. Захотів влетіти вище гір – і злетів. Тоді захотів Ікар злетіти вище Сонця, піднявся високо-високо майже до самого Сонця, але розтанув віск, яким були скріплені пір'я, Ікар впав на землю і розбився. Я хочу побажати нашому імениннику, щоб: збувалося все, про що він мріє, щоб йому підкорялися будь-які висоти й, щоб як високо він ні піднімався, ніколи не падав би на землю!

***

Китайська мудрість говорить: "Коли ти з'явився на світ, ти плакав, а кругом всі раділи. Зроби так, щоб, коли ти будеш йти, все плакали, а ти один посміхався". За сказане!

***

Якщо подивитися на небо і придивитися до зірок, то можна помітити, що всі вони такі ж різні як і люди. Народжується людина і на небі з'являється нова зірка. Якщо людина здорова, то його зірка світить яскраво, якщо хвора – тьмяно, вмирає – його зірка падає з неба.
Випиймо за те, що б твоя зірка світилася дуже яскраво і ніколи не падала.

***

(Ім'я іменинника) – красиве, благородне і піднесене ім'я, і воно, природно, накладає відбиток на людину, що носить його. У винуватця сьогоднішнього свята безодня душевного благородства й інших достоїнств. Він завжди намагається чинити з іншими так, як хотів би, щоб поступали щодо нього. Пропоную випити за нашого іменника, за його прекрасне серце і побажати йому довгих років життя!

***

Кажуть, що навіть найменша добра справа важить більше, ніж величезні обіцянки. Тому я хочу піднести тост за нашого іменинника і побажати йому, що б його оточували люди, здатні оцінити всі ті добрі та хороші вчинки, які він для них робить!

***

Люди бувають різні. Є люди, що існують сумно, є такі, що існують сіро. Є люди, у яких в душі якийсь заряд, вибуховий пристрій веселості, енергії та радості. Наш новонароджений – людина саме такого типу. Він життєрадісний, і всі навколишні отримують від нього позитивний заряд. Так проголосимо заздоровницю нашому герою! Побажаємо йому міцного здоров'я, щастя, багатьох років життя!

***

У день народження найдорожчої для мене людини я пропоную підняти келихи й випити до дна! Доля подарувала мені тебе в нагороду! Я думаю, що всі наші присутні тут бажають тобі з любов'ю багато щастя, удачі й здоров'я. І вірять, що життя твоє буде завжди сповнене благородства, надій і праці! За тебе! І нехай збудуться всі твої мрії.

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Прикольні тости з днем народження у прозі

***

Дорогий ювіляр! Пропоную підняти келихи й випити за те, щоб через енну кількість років ми знову святкували твій день народження і ти нам заявив, як колись Бернард Шоу: "Чи розумієте ви, мені виповнилося 68 років. У моєму розпорядженні ще два роки молодості, так що треба поспішати."

***

Один мудрець сказав: "Не будь настільки сухим, щоб зламатися. Але не будь і таким мокрим, щоб тебе вичавлювали, як ганчірку". Вип'ємо за те, щоб на нашому святковому небосхилі була мінлива хмарність, але без опадів, з температурою повітря близько нуля і температурою води в пляшках від 30 до 40 градусів!

***

Сперечалися якось три чарівники, хто швидше за інших навколо світу облетить. Змахнув один рукою, вдарився чолом об землю, став яструбом і полетів вперед. Змахнув інший чарівник рукою, вдарився чолом об землю, став соколом і кинувся навздогін. Змахнув рукою третій, вдарився чолом об землю, отримав струс мозку і закритий переломом основи черепа. Так вип'ємо за те, щоб завжди тверезо оцінювати свої можливості!

***

Трохи математики: дача – це нуль, машина і гараж – нуль, квартира – нуль, гроші – нуль, здоров'я – одиниця. Так вип'ємо за те, щоб все життя іменинника була одиницею з великою кількістю нулів.

***

У однієї вже немолодої жінки запитали, чи пам'ятає вона свого першого чоловіка. "Чоловіка – не пам'ятаю, коли – не пам'ятаю, але пам'ятаю, що ... шарман!" Давайте ж вип'ємо за те, щоб всі наші чоловіки, незалежно від імені та інших обставин, були ну просто шарман!

***

Я пропоную тост за зелених! Думаєте, цей тост присвячується жабам? Ні! І не Грінпісу! Цей келих я хочу випити за те, щоб у нас було багато-пребагато зелененьких! Коротко кажучи, за бакси, яким би було тісно лежати в наших кишенях і ми їх зберігали у великих-превеликих мішках в погребі й ... Але щось я зовсім розмріявся, розбалакався, адже вже давно пора випити! За зелені!

***

Дитину запитують: – Кого ти більше любиш, тата чи маму? – Не скажу, – відповідає дитина і додає: – А то тато образиться! Якщо мене запитають: кого я більше люблю в цій родині – господаря або господиню? Я теж не скажу, тому що образиться не тільки господар, а й моя дружина! Але, оскільки сьогодні день народження господині, то на нашу любов до неї ніхто не повинен ображатися! Отже, пропоную випити за новонароджену!

***

За те, щоб ти була, як апельсин! Поясню. Апельсин має помаранчевий колір, це символ залучення уваги. Він божественно смачний. Він – предмет мрій, прагнень і великого попиту. Отже, щоб ти привертала увагу, була божественна, викликала мрії, і попит на тебе перевищував би пропозицію! Ура!

***

Ми говоримо про все хороше, чисте, світле. Я пропоную тост за все чорне. Випиймо за те, щоб в іменинниці був чоловік в чорному костюмі з чорним дипломатом, щоб їздила вона на чорному "Ламборгіні", відпочинку в п'ятизіркових готелях біля Чорного моря і щоб в холодильнику у неї постійно була чорна ікра, а ранок починався з плитки чорного шоколаду та чашечки чорної кави!

***

Піднімімо наші келихи за те, щоб наш іменинник, переходячи божевільне перехрестя, побачив таблички на дорогах: шлях направо – на щастя, шлях наліво – до здоров'я, вперед – до багатства, назад – до добра! І щоб це перехрестя ти обійшов уздовж і поперек!

Тости на день народження: гарні й прикольні тости українською - фото 326863

Короткі тости до дня народження прозою

***

Дорогий іменинник! Мій скромний тост сьогодні за твої мрії, за твоє здоров'я, за твоє вдосконалення, і за твій запаморочливий успіх!

***

Яке може бути найкраще побажання? Це, перш за все, побажання здоров'я душі та тіла, побажання, щоб в серці завжди цвіла любов і звучав свято. Так давайте ж піднімемо келихи й побажаємо всього цього нашому дорогому імениннику!

***

Молодий той, хто ще вміє дивуватися і захоплюватися. Наш шановний іменинник молодий, попри свої роки. Подивіться, скільки в ньому молодого завзяття, скільки блиску в очах. Здоров'я тобі на довгі роки й невичерпного оптимізму! З Днем народження!

***

З того часу як я бачив іменинницю в останній раз, вона стала старшою на цілий рік, але зауважте – ні трішки не постаріла. За секрет вічної молодості, яким вона володіє!

***

Так вип'ємо ж за іменинника, завдяки якому зібралися такі чудові люди, як ми!!!

***

Проголошую цей тост, в день твого народження! Він буде коротким, буде простий – злови за хвіст везіння!

***

За твій день народження піднімаю келих ігристого вина, і в цьому тості я бажаю – весь
кайф відчути сповна!

***

На сході кажуть, що коли падає зірка – це на щастя. Мій тост сьогодні – за те, щоб твоє життя було сповнене зорепадами!

***

Ти знаєш, сьогоднішній день – більше наше свято, ніж твій. Адже в цей день ти народився і з'явився в нашій долі, багато в чому змінивши її в кращу сторону! Мій тост – за тебе!

***

Мій тост сьогодні за тебе! За твою геніальність, за твої сміливі ідеї, за твою рішучість. Залишайся таким завжди. Ще побажаю удачі, і щастя на додачу!

Тости на день народження: гарні й прикольні тости українською - фото 326864

Оригінальні тости на дн для друзів і родичів

***

Кажуть, що не кожен родич – це близький, але кожен близький – це родич. Я хочу підняти цей келих за тебе, моя дорога, за те, що ближче тебе у мене нікого немає і сподіваюся, що і я так само близький тобі! За тебе і твій день народження, улюблена моя!

***

Я хочу щоб не було в усьому світі горя, розлуки та страждань. Давайте з вами вип'ємо за розуміння в сім'ї, підтримку рідних і близьких. Щоб ми завжди говорили, як ми їх любимо і цінуємо. Це вкрай важливо. Тільки лише так ми можемо заслужити собі щастя. За наші родинні зв'язки й життя щоб наше було на мазі!

***

Яке ж найприємніше відчуття під час святкового застілля? Не вгадали, це не похмілля. Це почуття спокою й умиротворення, тому що дивлячись на оточення, ти розумієш – поруч найближчі й вірні друзі, ті люди, які не підведуть ні за яких обставин. За вас, мої рідні й близькі люди!

***

Посадив один чоловік дерево. Його маленький син підійшов і порахував кількість листочків на ньому і запам'ятав. Через деякий час він знову взявся за це заняття. Порахувати було вже важче. Через пару років він не зміг сказати точно, скільки ж листя стало тепер. Так вип'ємо ж за те, щоб ви прожили скільки років, скільки було листя на тому дереві.

***

Людина істота соціальна, вона живе в суспільстві й це піднімає її над тваринним світом. Це дуже сухі слова, які просто і лише частково описують те, що ми живемо не тільки своїм життям, а й життям наших близьким, ми завжди готові сумувати й радіти разом з ними, як і вони з нами. І тільки завдяки їм, ми живемо повноцінним життям. За рідних!

***

Як гурт рибок, наша сім'я нерозлучна, завжди й всюди ми поруч з рідними. Підняти хочу келих за своїх улюблених родичів. У будь-якій біді й горі ми допомагаємо один одному і ніколи не кидаємо один одного в небезпеці. Здоров'я вам бажаю якомога більше, удачі на життєвому шляху і звичайно ж любові!

***

Я люблю вас, почасти за вашу підтримку, за те, що я завжди можу до вас звернутися, якщо виникають труднощі. Почасти, тому що люди люблять один одного не за щось певне, а просто за те, що вони є. І якби вас у мене не було, моє життя було б в рази сумніше. Саме тому – спасибі!

***

Іспанці люблять бажати своїм друзям і родичам в день народження доброго здоров'я, великої любові, прекрасних жінок, а головне – довголіття, щоб встигнути всім цим насолодитися. Побажаємо сьогодні й ми нашому імениннику того ж!

***

Немає нікого рідніше і ближче, ніж родичі. Кровні зв'язки пов'язують нас все життя, але крім них ще й є розуміння, підтримка. Нехай цей день народження стане стартом для нових, успішних звершень і здійснення найзаповітніших побажань, які принесуть багато щастя!

***

Для найкращої подруги

Рідна моя! Вітаю тебе з днем народження! Хочеться побажати тобі чогось чарівного і красивого... Нехай у твоєму житті завжди буде багато радості й приводів для усмішки. І нехай твої найкращі очікування виправдовуються, і ти будеш по-справжньому щаслива!

Тости на день народження: гарні й прикольні тости українською - фото 326865

***

Коханій жінці / дівчині

Я вітаю тебе з прекрасним днем, коли всі з захопленням дивляться на тебе. Ти купаєшся в променях щастя і веселощів. Іскриться шампанське: на твою честь виголошують тости друзі та подруги. Нехай цей чарівний стан свята буде з тобою завжди. Здоров'я тобі, успіхів та здійснення бажань! За тебе! З Днем народження!

***

Коли до мене приходять друзі з весною, квітами, сонцем, шампанським і радістю, цей день стає для мене незабутнім і живить мене хорошими відчуттями ще довгий час. Тому випиймо за вас, друзі, за те, що ви сьогодні прийшли та прикрасили цей день, перетворивши його у свято!

***

Друзі! Сьогодні ми святкуємо день народження нашого іменинника. У наших руках келихи з шампанським, і за столом панують веселощі. Цей день колись подарував нам нашого друга. Він дуже дорогий нам, його серце завжди з нами. Тому я від щирого серця і від імені всіх твоїх друзів, дорогий наш, бажаю тобі радості, щоб вона і надалі була супутницею твого життя. За тебе!

***

Піднімаю келих за мого друга, винуватця сьогоднішнього свята. Хочу дати йому кілька корисних порад, висловлених середньовічним китайським філософом Хун Цзичена: "Не давай обіцянок зопалу. Не гнівайся в хмелю. Не корч плани в радісному збудженні. Не думай про майбутні справи втомленим". За тебе, любий друже!

***

Якщо я не помиляюся, на Кавказі є повір'я: час, який ти проводиш за столом з друзями, Господь не зараховує у твій вік. Тому пропоную тост за наші зустрічі, за всіх нас і за нашу молодість!

***

Подрузі

Нехай хтось каже, що день народження – сумне свято. Не вір їм! Твоя краса з роками не йде, ти з кожним роком стаєш ще прекраснішим, тільки мудрішим. Не біда, що роки швидко пролітають, їх неможливо зупинити, ними потрібно дорожити!

***

Граф Суворов на бенкеті в імператриці відмовився їсти та пити, тому що до першої зірки – не можна. За нашим столом зірка першої величини – наша іменинниця! Так будьмо ж й вип'ємо за її здоров'я!

***

Другу

"Рости великий!" – бажали тобі в дитинстві. А тепер я тобі бажаю продовжувати рости над собою! З днем ​​народження, мій дорогий, брат!

***

Коханому чоловіку / хлопцю

Мій тост сьогодні за тебе! Залишайся таким же добрим, цілеспрямованим! Щоб всі твої добрі якості розвивалися, а недоліки зникали самі собою. У твій день народження бажаю щастя, здоров'я та удачі. За тебе!

***

Дорогий друг!
У цей радісний і світлий день я хочу випити за те, щоб вся наша компанія зібралася у старого столітнього дуба, що виріс з маленького жолудя, який ти посадиш в день свого столітнього ювілею!

Тости на день народження: гарні й прикольні тости українською - фото 326862

Гарні тости на день народження у віршах

***

Наповнивши фужер, вас всіх вітаю!
Здоров'я, добробуту вам побажаю.
Келихи, друзі, нумо піднімімо,
За смаком що хочемо, то в них наллємо.
І хай як в застілля, в житті реальному,
Що подобається нам, прийде вмить!
Я тост за удачу свій піднімаю,
Вона потрібна всім, як я розумію!

***

Піднімемо келихи за свято дружно!
А також за все, що в житті нам потрібно:
За мир і спокій, любов і дружбу,
За щастя в родині, успіхи на службі!
Бажаю всім радості, грошей, щастя,
Нехай в житті нашім не буде негоди!
Давайте зараз ми всі посміхнемося
І у вир веселощів в мить зануримося!

***

Цей тост звучить для вас!
Вітаємо в цей час!
Побажаємо настрою,
І удачі, і цвітіння,
Багато щастя, довгих років,
Життя радісного, без бід!
Хай в сім'ї панує затишок,
Грошей – кури не клюють,
Нехай здійсняться бажання,
Будуть добрими мріяння,
Нехай усміхнене сонце
Світить лагідно в віконце,
І приносить знову і знову
Щастя, радість і любов!

***

Все може бути, може статись –
Машина може зіпсуватись,
Коханка розлюбити може,
Та пити кинути? О Боже!
Ніколи цьому не бувати,
Горілка нам, як рідна мати.
І заявляємо відкрито:
Пили, п'ємо і будем пити.
Бо що ми в цьому світі варті,
Коли не вип'ємо по кварті.
Тому даю всім настанову:
Налити вщерть і випити знову!

***

Без нас, жінок, немов без кисню,
І як без рук не йдуть діла!
Хіба без нас затягнеш пісню?
Кого запросиш до стола?
Не можна сказати відверто,
Без Роксолан і без Мадонн –
Життя без нас, подібно смерті!
Справжнісінький Армагедон!
І я мужчин всіх закликаю –
Підняти вверх свої чарки!
За дивовижний витвір Раю!
За нас Божественні жінки!

***

Сьогодні рівно – 25
В житті твоїм минає,
А скільки їх ще на шляху –
Проте ніхто не знає
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим
А все життя мов той кришталь –
Прекрасним, ніжним, чистим.

***

Хай щастя сьогодні зорею світить,
Вісімнадцять – найкраща пора,
Для тебе – усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні й добрі слова,
Хай юність й краса твої процвітають,
А доля успіх безцінний несе,
Теплом і любов'ю зажди очі сяють,
Й задумане здійсниться все!

***

Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в шістдесят!
За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння –
Подяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!

***

Від усього серця Вам бажаємо
Здоров'я, затишку, тепла!
Хай гарний настрій розквітає,
Щоб в серці молодість жила.
Бажаєм Вам снаги та сили,
Щоб був щасливим кожен день,
Щоб до 100 років Ви раділи,
Вітанням люблячих людей!

***

Хай доля не знає печалі й втоми,
Хай щастя панує завжди в вашім домі.
Хай шанують вас добрі люди,
Хай здоров'я міцним до 100 років буде.
Хай внуки щебечуть, немов солов'ятка,
І радості, щастя дарують багато.
Хай життя цвіте пишною айстрою,
Все добре до вас звідусіль прилітає.
Сердечно бажаємо гарного настрою,
Щастя, здоров'я на довгі літа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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