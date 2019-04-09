Пісні з днем народження: найкраща музика українською мовою

Пісні на день народження повинні лунати на кожному святі – як у дітей, так і дорослих. Тим паче, наша музика багата на красиві композиції, які точно сподобаються іменинникам. Слухайте найкращі пісні українською мовою з дн!

Вітальні пісні про день народження стануть гарним подарунком для винуватців свята. Ми зібрали для вас найпопулярніші композиції, які ви можете не лише слухати онлайн та вчити текст, а й завантажити та надіслати іменинникам.

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Обирайте небанальні привітання з днем народження! Ось улюблені пісні на українській мові – тисніть на розділ, який вас цікавить, та переходьте одразу до нього:

Щоб скачати найкращу пісню, перейдіть за посиланням на YouTube. Тоді введіть в адресному рядку браузера ss перед "youtube" та натисніть Enter. Вас автоматично перенаправить на сервіс Savefrom.net. Оберіть формат та якість – і завантажуйте відео на свій пристрій.

Особливої уваги заслуговує улюблена пісня з нашої юності у виконанні Теодора Кукурудзи:

Текст і слова пісні "День народження у тебе":

У кожного є це свято,

Приходить лиш раз у рік.

В цей день вітань багато,

В цей день життєвий лік.

Приспів:

День народження у тебе,

Не сумуй а веселись,

День народження у тебе,

Та гостям всім усміхнись.

День народження у тебе,

Друзі рідні знов зійшлись,

День народження у тебе,

Твої мрії щоб збулись!

Чи сонечко, чи негода,

Цей день завжди святий.

Все більш помітна врода,

І погляд твій ясний.

Приспів.

І ти в цей день душевний

В славу божу помолись,

Щоб твій Ангел вірний, ревний,

Сам без тебе не лишивсь.

Приспів.

А ось інші – не менш популярні українські композиції на свято.

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