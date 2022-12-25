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Привітання з католицьким Різдвом: поздоровлення у прозі та віршах
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Найкращі привітання з католицьким Різдвом 2022 на українській мові – у нашій добірці! Зібрали для вас гарні поздоровлення у прозі, віршах та смс, а також красиві різдвяні картинки. Не забудьте привітати своїх рідних та друзів!
Католицьке Різдво 2022 відзначають 25 грудня, що припадає на суботу. У це свято слід поздоровити всіх рідних і друзів, які є християнами західного обряду. Обирайте привітання до душі та надсилайте їх! Поділіться частинкою сімейного тепла з близькими!
Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання на свій смак:
- Привітання у віршах
- Гарні СМС вітання
- Побажання своїми словами (проза)
- Різдвяні картинки та відкритки
Вірші для привітання з католицьким Різдвом 2022
***
Зі світлим празником Різдва!
Хай доля ваша буде світла,
а вдача завітає в дім не раз й не два,
і життя з надією розквітне!
***
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампухів, українських коляд.
***
Десь падає сніжок тихенько,
Плеяда зірочок засяяла маленьких,
В грубці потріскують полінця,
Ангелики враз стали на колінця,
Ісусика вони вітають,
І чемно рученьки складають!
І ми спішімо привітати,
І найцінніші дари дати,
І віру, і любов свої,
Даруємо Дитяточко тобі!
Христос Народився!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели
Різдвяні свята!
***
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
***
Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!
***
З Різдвом Христовим вас вітаємо!
Пшеницею посіваємо,
Здоров’я міцного Вам бажаємо!
Щоб у кожній порі року
Було радості нівроку,
Щоб все задумане збулося
І всім вам весело жилося.
***
Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг.
Знак добра Господньої любові
У світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте дужі, щирі й багаті
Щастя вам і довгих мирних літ!
Христос народився! Славімо Його!
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відкриває Ангел двері
позолоченим крилом.
Пахне хлібом і кутею,
Сяє зірка, сніг рипить,
І колядка над землею
З добрим Ангелом летить.
***
Різдвяна нічка – особлива:
Христос родився на Землі!
Хай буде свято це щасливим,
Хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим
На щастя, долю у твій дім!
Надія й віра і все краще
Хай будуть оберегом всім!
Христос народився!
Вітальне відео до Різдва 25 грудня:
Гарні СМС вітання на католицьке Різдво
***
З Різдвом Христовим я вітаю нині,
Хай буде у вашій родині щастя і світло!
І не буде суму й журби навіть тіні,
А всі негаразди зносить хай вітром!
***
З Різдвом Христовим вас усіх!
Хай завжди буде в домі сміх,
Радість не відступа
І весела колядка хай луна!
***
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато!
***
Хай чисте світло Вифлеємське,
У день народження Христа!
Дарує Вам життя Едемське
На дуже довгії літа!
***
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться –
Давні й нові!
***
Нехай Різдво у вашу хату
Принесе радості багато,
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям вас засіє!
***
Під ногами сніг рипучий,
Вітер стріхи обміта:
Нині день ясний, блискучий –
День Народження Христа!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.
***
З Новим роком сердечно вітаємо
І бажаємо Вам на Різдво
Втіхи, радості, щастя безкрайого,
І щоб небо безхмарним було!
***
Хай Різдвяне Янголятко
Принесе кохання в хатку
Поцілунки та дарунки
Тільки вищого ґатунку.
***
Хай Ісус новорожденний,
Що приходить спасти світ,
Дасть вам рік благословенний
І прожити многа літ!
Поздоровлення з Різдвом Христовим у прозі
***
Вітаю з Різдвом! Хай не лише сьогодні, а й увесь рік у вашій домівці буде мир, спокій, радість та усмішки! У це світле свято хочеться поділитись своїм теплом з рідними та близькими, тому це привітання для однієї із важливих людей у моєму житті - для тебе. Христос Рождається!
***
Нехай Різдво Христове обдарує Ваш будинок благодаттю і світом, а Господь ніколи не перестане оберігати. Хочу, щоб у Новий рік і Різдво у Ваших серцях панувало свято! Будинки переповнювалися від любові та щастя!
***
Вітаємо зі святами нового Року та Різдва, нехай вони пройдуть так, щоб було не просто, що згадати, але і що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменувати прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всі попередні.
***
Вітаю вас з Народженням Христа, з самим трепетним і найважливішим святом в році. Я хочу побажати вам сьогодні святковою, веселої та теплої суєти приготувань. Я бажаю вам світла і великої радості.
***
Сяє високо в небі перша зірочка, загадай швидше бажання і воно обов'язково здійсниться! Сьогодні де б тебе не наздогнав цей день, куди б тебе не завела доля, знай – Христос Народився!
***
Від щирого серця хочу привітати Вас з Різдвом Христовим, з самим світлим святом. Нехай біди й тяготи життя ніколи не відвідають Ваш дім, нехай перебуває з Вами тільки щастя і успіх.
***
Вітаю із радісним і світлим святом – Різдвом Христовим! Нехай у твоєму житті панує мир, спокій і добро! Нехай горе і нещастя обходять стороною твій дім! Щастя, удачі та успіху всій твоїй родині, друзям і рідним!
***
Як це чудово, коли справджуються мрії. У Різдвяну ніч трапляються чудеса і загадані бажання здійснюються. Вітаємо Вас зі святом і бажаємо, щоб ваші мрії стали дійсністю! Зі святим Різдвом!
***
Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, більше радості, міцного здоров'я та всіх благ!
***
Вітаю з Католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному домі був мир і спокій, гармонія і достаток. Нехай відбуваються чудеса і прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами!
***
У різдвяний вечір немає місця кращого за рідний дім! Ми збираємося тісним дружним колом з близькими та друзями, вітаємо один одного і бажаємо найкращого! Я також вітаю вас і хочу побажати щасливих, довгих років в оточенні любові та удачі! Хай збудуться мрії, а найскладніші завдання легко піддаються вашій чарівності та працьовитості!
Різдвяні картинки та листівки
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