Привіт із 90-х: що таке пейджер і чому він був таким популярним

Зараз ми настільки звикли до смартфонів, що залишитися навіть на кілька днів без нього – справжнє випробування. Але в минулому телекомунікаційних технологій є одна цікава і дуже довга глава: пейджери.

Для початку варто зрозуміти, що ховається під визначенням "пейджер" і чому сучасний смартфон, який легко отримує SMS-повідомлення, – йому не рідня.

Пейджер – це радіочастотний приймач, який може приймати повідомлення, що транслюються на певній частоті по спеціальній мережі базових радіостанцій.

Повідомлення відправляються з центру пейджингового зв'язку – зазвичай людині потрібно зателефонувати і назвати номер одержувача оператору. Пізніше з'явилася можливість використовувати електронну пошту.

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Як з'явилися пейджери

Спочатку система, що віддалено нагадує майбутні пейджери, з'явилася у поліції Детройта в 1921 році. Тоді машини правоохоронців обладнали примітивними радіоприймачами.

Однак день народження пейджера припав на 1949 рік, коли відповідний винахід запатентував винахідник Альфред Гросс (ця же людина доклала руку до розробки переносних рацій). Тоді назва "пейджер" ще не використовувалося, а пристрої призначалися для медичних працівників.

При цьому Федеральна комісія із зв'язку схвалила використання таких приймачів тільки в 1958 році: це поворотна дата в їхній історії.

Вже в 1956 році компанія Motorola привласнила таким гаджетам ім'я "пейджер", а заодно закріпила за собою лідерські позиції в цій продуктовій категорії – на чотири десятиліття вперед.

Однак перший комерційно успішний пейджер на споживчому ринку з'явився лише 1974 році і називався Pageboy I. У нього не було дисплея, а також внутрішньої пам'яті для зберігання повідомлень, проте він працював – сповіщаючи користувачів звуковими сигналами.

Через цю особливість за пристроями закріпилося альтернативна назва – біпери. Такої скромної функціональності було досить для того часу. Почувши потрібний сигнал, поліцейські поверталися до відділення, а медики контактували з операторами задля отримання інформації.

Ось так виглядав Pageboy 1

У 1970-х пейджери навчилися приймати повідомлення різного тону і навіть голосові меседжі. Але технологія, як і раніше, розвивалася неквапливо. До 1980 року в світі налічувалося близько 3,2 млн пейджерів.

Причиною відносно невеликої популярності була обмеженість зони, в якій могли працювати приймачі – вона не перевищувала 40 кілометрів. Пейджери використовувалися локальними рятувальними, медичними або поліцейськими відділеннями.

Удосконалення пейджерів

На 1980-й припадає і перший пік використання пейджерів СРСР. Тоді в Москві проходили XXII літні Олімпійські ігри, а пейджери видали вузькому колу службових працівників. Втім, головні події розвивалися за океаном.

Пейджери почали ускладнюватися в плані функціональності. З'явилися моделі з крихітними екранчиками – спочатку була доступна тільки передача чисел, потім можна було відправляти і короткі повідомлення, на кшталт сучасних SMS.

На початку 80-х творці нарешті подолали географічні обмеження пейджерів – вони почали працювати в масштабах міст, штатів і навіть країн. Крім того, відправник міг замовити надсилання повідомлення в певний час або повторні виклики– щоб абонент точно отримав повідомлення, навіть якщо тимчасово перебував за межами охоплення пейджингової мережі.

На чолі прогресу й далі стояла компанія Motorola, яка в 1986 випустила найпопулярнішу в світі модель пейджерів – Bravo.

Bravo

У 1988 році компанія SkyTel офіційно ввела в експлуатацію на території США загальнонаціональну пейджингову мережу з підтримкою текстових повідомлень, що спровокувало ажіотаж серед споживачів. До 1990 року в світі було близько 22 млн активних пейджерів, До 1994 ця кількість вже досягла 61 млн!

Пейджер став статусним пристроєм – крім функціональної користі, він приносив своєму власнику значимість в очах оточуючих. Останніми серйозними технологічними нововведеннями в світі пейджерів стали "твейджери" – пейджери з двостороннім зв'язком.

Вони віддалено нагадували кнопкові комунікатори і мали відкидні QWERTY-клавіатури, за допомогою якої можна було набирати відповідні повідомлення.

Ось так виглядав популярний твейджер SkyTel

Перший твейджер Tango в 1996 році випустила і Motorola, однак на той час було зрозуміло – мобільний зв'язок і мобільні телефони витіснять пейджери назад, в професійне середовище.

До 2001 року інтерес до ринку втратили два провідних виробники – Motorola і Glenayre.

Samsung теж випускала пейджери

Телефони перемогли.

Пейджери мертві? Ні

У США пейджери продовжують використовуватися медиками, поліцейськими, рятувальниками, а лідером ринку, який у 2009 році приніс 361 млн доларів прибутку, стала компанія Spok.

До речі, якщо ви дивитеся "Доктора Хауса" або "Клініку", то точно помітили – всі лікарі в шоу носять пейджери. Такий зв'язок має кілька переваг:

висока надійність, незрівнянна з уразливими телекомунікаційними мережами

дешевизна пристроїв

можливість легко записати всі надіслані повідомлення для подальшого використання в протоколах

при середній частоті використання пейджери живуть до 30 днів на одній AAA-батарейці

Що стосується вітчизняних реалій, то золотим століттям для пейджерів став період з 1993 по 1998 рік. Вони були популярною можливістю залишатися на зв'язку, не витрачаючи понад 1000 на мобільник.

Пейджер Моторола

Пейджери зазвичай пристібали на ремінь – дехто буквально загортався в пояс з маленьких чорних біперів.

Пейджерами можна користуватися і сьогодні

Зараз більшість пейджингових операторів закрилися або змінили курс: крім надання пейджинг-послуг для приватних охоронних або кур'єрських компаній, вони організовують call-центри. Однак купити пейджер можна і на OLX чи інших майданчиках.

Купити пейджер можна на олх

Інша справа, що сенсу в цьому практично не залишилося. Після кризи 1998 року пейджингова мережа швидко впала під навалом абонентів, які відкрили для себе різко доступний мобільний зв'язок.

Ну а тепер, з приходом мобільних мереж третього і четвертого покоління, головним козирем став інтернет. А пейджерам залишилося тільки тулитися в своїй скромній професійній ніші. Але ж ми їх не забудемо, правда?

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