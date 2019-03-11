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Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв

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Декілька найулюбленіших страв з нашого дитинства - фото 1
Декілька найулюбленіших страв з нашого дитинства / Pinterest

Яка ваша улюблена їжа з дитинства? Ті, особливі страви, при одній тільки згадці про які вас огортають ностальгійні приємні спогади про безпорадні часи. Ловіть порцію улюбленої їжі родом з 90-х!

Молоко у трикутних пакетах, докторська ковбаса, кисіль в брикетах, асорті з огірків і томатів у п'ятилітровій банці, чай зі слоником... Багато людей часто з добротою згадують ці продукти. І не дарма, адже вони були дійсно якісними і смачними. Сьогодні розповімо вам про декілька найулюбленіших страв з нашого дитинства!

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Трубочки зі згущиком

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313460

Соломка з дитинства

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313461

Хлібчик із цукром

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313462

Торт із масляними квіточками

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313463

Варенка

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313464

Горішки зі згущиком

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313465

Суниця у молоці

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313466

Снеки для смаження на пательні

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313467

Молочка родом з дитинства

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313468

Гематоген

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313469

Саморобні льодяники

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313470

Кисіль

Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв - фото 313471

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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