Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв

Яка ваша улюблена їжа з дитинства? Ті, особливі страви, при одній тільки згадці про які вас огортають ностальгійні приємні спогади про безпорадні часи. Ловіть порцію улюбленої їжі родом з 90-х!

Молоко у трикутних пакетах, докторська ковбаса, кисіль в брикетах, асорті з огірків і томатів у п'ятилітровій банці, чай зі слоником... Багато людей часто з добротою згадують ці продукти. І не дарма, адже вони були дійсно якісними і смачними. Сьогодні розповімо вам про декілька найулюбленіших страв з нашого дитинства!

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Трубочки зі згущиком

Соломка з дитинства

Хлібчик із цукром

Торт із масляними квіточками

Варенка

Горішки зі згущиком

Суниця у молоці

Снеки для смаження на пательні

Молочка родом з дитинства

Гематоген

Саморобні льодяники

Кисіль

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