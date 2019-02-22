Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Круті відеомагнітофони, які рятували твоє дозвілля у 90-х

  • 94
Круті відеомагнітофони, які рятували твоє дозвілля у 90-х - фото 1

Ніщо так не пробуджує думки про втрачене прекрасне минуле, як фото вінтажних відеомагнітофонів. Тож давайте згадаємо гаджети, які згуртовували людей за переглядом улюбленого фільму.

Цікаво, що відеомагнітофони VHS прогресували аж до початку 90-х: поступово з'являлися системи автоматичного фронтального завантаження касети, дистанційні пульти, системи розмиття шумів на записі, апарати зі стереозвуком, мультисистемні магнітофони, S-VHS і так далі.

Перевір уважність: 10 ляпів у мультиках нашого дитинства, які ми помітили тільки тепер

У сучасному світі ми б кожен рік купували новий відак, більш досконалий і всемогутній, але у ті часи великим щастям було мати будь-який відеомагнітофон.

Адже серед ще однієї приємної особливості такого гаджета – відеомагнітофони згуртовували людей: якщо був у когось такий на районі, відбою від гостей не було, кожен другий приходив зі своїми касетами. Так народ і полюбив "Термінатора", "Поліцейську академію" та інші фільми.

Давайте згадаємо відеомагнітофони, на яких ми дивилися улюблені стрічки:

Sony SVO-2000 - фото 309345

Magnavox VR8525GY01 - фото 309346

AIWA HV-MX100 - фото 309347

Sanyo VWM-680 - фото 309348

Toshiba VPS - фото 309349

Sharp VC-381 - фото 309350

Sony SLV-N51 - фото 309351

Sony SLV-N81 - фото 309352

Akai VS 37EDG - фото 309353

Zenith VRE150 - фото 309354

Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 685
Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
  • 21 лютого, 11:55
  • 1473
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1239543
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне