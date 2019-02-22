Круті відеомагнітофони, які рятували твоє дозвілля у 90-х

Ніщо так не пробуджує думки про втрачене прекрасне минуле, як фото вінтажних відеомагнітофонів. Тож давайте згадаємо гаджети, які згуртовували людей за переглядом улюбленого фільму.

Цікаво, що відеомагнітофони VHS прогресували аж до початку 90-х: поступово з'являлися системи автоматичного фронтального завантаження касети, дистанційні пульти, системи розмиття шумів на записі, апарати зі стереозвуком, мультисистемні магнітофони, S-VHS і так далі.

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У сучасному світі ми б кожен рік купували новий відак, більш досконалий і всемогутній, але у ті часи великим щастям було мати будь-який відеомагнітофон.

Адже серед ще однієї приємної особливості такого гаджета – відеомагнітофони згуртовували людей: якщо був у когось такий на районі, відбою від гостей не було, кожен другий приходив зі своїми касетами. Так народ і полюбив "Термінатора", "Поліцейську академію" та інші фільми.

Давайте згадаємо відеомагнітофони, на яких ми дивилися улюблені стрічки:

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