Правець у дітей та дорослих: симптоми, причини, лікування і профілактика

Правець – це небезпечна інфекційна хвороба, що вражає дітей та дорослих без імунітету проти неї. Запобігає захворюванню тільки щеплення, а від летального кінця хворих може врятувати лише лікування. Читайте головні симптоми, причини та профілактику правцю.

Днями на Львівщині 12-річний хлопчик впав на вулиці та подряпав коліна. Через 20 днів у нього діагностували правець, щеплення проти якого він не мав. У дитини виявили легку форму хвороби, але досі складно спрогнозувати, чи подіє лікування. Навіть у розвинених країнах зі справді якісною медициною від правця помирає 30-60% госпіталізованих.

До теми: Усе, що треба знати про кір

Як уникнути хвороби, коли робити щеплення та як діяти при діагнозі правець – читайте далі.

Що таке правець

Правець – це гостре інфекційне захворювання людини, яке вражає нервову систему та виникає при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani. Збудники хвороби живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин, тож правець може виникнути після будь-якого ушкодження шкіри чи слизових оболонок, оскільки через рану в організм можуть потрапити спори бактерій.

Як передається хвороба

Бактерії правця є скрізь: їх часто знаходять в грунті, пилу і гною. Він не передається від людини до людини, а лише через потрапляння бруду в рани, через укуси тварин або внаслідок травмування гострими предметами чи уламками деревини. Це необов'язково мають бути глибокі рани, адже заразитись можна навіть через невеликі подряпини.

Обробка рани антисептиками не може знешкодити бактерії!

З початку 2019 року зареєстровано 17 випадків в Україні: захворіли 5 дітей та 12 дорослих.

Причини правця

Будь-яка людина може захворіти на правець, але частіше за все і в найважчій формі йому піддаються новонароджені діти й вагітні жінки. У групі ризику також люди похилого віку, люди, працівники ферм і наркомани. Вакцинуватися проти правця потрібно всім, адже це єдиний спосіб запобігти хворобі. Тим паче, що ризики інфікуватися влітку дуже зростають. Будь-яка рана (включаючи укуси та опіки) підвищує ризик зараження хворобою, адже спори анаеробної палички Clostridium tetani є повсюди.

Симптоми правця в дітей і дорослих

Інкубаційний період правця триває від 3 до 21 дня після інфікування. У більшості випадків хвороба розвивається протягом 14 днів. Є чотири форми правця: блискавична, гостра, підгостра та хронічна. Зазвичай, хвороба проявляється спазмами м'язів та загальною слабкістю.

Основні симптоми правця:

спазми м'язів обличчя, зокрема – стиснення щелеп, "витріщання" очей;

м'язові спазми – часто в шлунку;

судоми м'язів спини, болісна напруга у всьому тілі;

проблеми з ковтанням, неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв'язок (ларингоспазм), ускладнення дихання;

головний біль;

лихоманка та надмірне потовиділення;

зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття;

ламкість кісток.

Важливо, що в людей, які вже перехворіли на правець, не формується імунітет до цієї хвороби, тому є ризик захворіти повторно.

Діагностика та ускладнення від хвороби

Правець діагностується на основі клінічних ознак і не вимагає лабораторного підтвердження. За визначенням ВООЗ, підтвердженим випадком правця новонароджених є хвороба в дитини, що могла нормально смоктати молоко і кричати в перші 2 дні життя, але втратила цю здатність в період від 3 до 28 дня життя, у неї також розвинулася ригідність або з'явилися спазми.

Для діагностики правця в дорослих необхідна наявність, щонайменше, однієї з таких ознак: стійкий спазм лицьових м'язів, при якому здається, що губи людини розтягнуті в усмішці, або хворобливі м'язові скорочення. Необхідно, щоб цьому передувала травма або рана. Однак правець діагностується і в тих пацієнтів, які не можуть пригадати наявність травм.

При появі перших симптомів правця, негайно звертайтесь до лікаря!

Внаслідок правця може виникнути закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії), пневмонія, легенева інфекція.

Без медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть із нею ризики смерті від правця досить високі: від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров'я.

Саме ускладнення правця – причина смертей від цієї хвороби.

Методи лікування правця

Проти правця використовується антитоксин правцевий та протиправцевий імуноглобулін. Який препарат вводити і скільки – залежить від стану хворого і часу, який минув від моменту зараження. Загалом при розвитку правця надають таку медичну допомогу:

термінова госпіталізація

введення протиправцевої сироватки та імуноглобуліну

інтенсивна обробка рани

препарати проти м'язових спазмів

антибіотики

протиправцева вакцинація.

Нагадаємо, що люди, які одужали після правця, не отримують природного імунітету і можуть бути знову інфіковані.

Профілактика: коли робити щеплення

Вберегти від цього смертельно небезпечного захворювання може тільки вакцинація! За Календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібно ревакцинуватися від хвороби кожні 10 років, бо приблизно на такий час щеплення формує імунітет до хвороби.

Безоплатно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі.

Зазвичай, дітям для профілактики вводять вакцину проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом, що дає найкращий захист), або ж вакцинудля профілактики дифтерії та правця АДП. Для дорослих застосовують вакцину для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДП-М.

Відзначимо, що у календарі щеплень вказаний оптимальний вік для введення вакцин, тому робити щеплення слід вчасно. Якщо ви з якихось причин пропустили дедлайн – зверніть до лікаря та старайтесь якомога раніше надолужити пропущені дози. Вам потрібен імунітет проти правця!

Читайте також: Супрун розповіла, кого в Україні змії кусають найчастіше і що робити в такій ситуації