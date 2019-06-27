Супрун розповіла, кого в Україні змії кусають найчастіше і що робити в такій ситуації

Отруйні змії в Україні не поширені, але ризики серйозно постраждати від укусу все ж є. Тому чиновниця Уляна Супрун розповіла, що потрібно робити, якщо вас вкусила змія.

Укус отруйної змії дуже небезпечний для людей. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook. Щорічно змії кусають за рік понад п'ять мільйонів осіб. В Україні не така небезпечна ситуація, але з весни по осінь в країні фіксується від 5 до 12 таких випадків.

І ще: Супрун розповіла, чи можна вживати алкоголь під час вагітності

Найчастіше укуси отримують юнаки від 18 до 28 років в стані алкогольного сп'яніння, через те, що вони поводяться неуважно і загальмовано.

Супрун розповіла, що потрібно робити, коли вкусила змія:

Зберігай спокій і не панікуй;

Перемісти людини у зручне положення і стеж, щоб вона менше рухалася;

Звільни місце укусу від будь-якого стиснення (від взуття, одягу або прикрас). Особливо при швидкому наростанні набряку;

Під час транспортування бажано зафіксувати кінцівку в піднесеному становищі – за допомогою шини або підручними засобами;

Місце укусу потрібно обробити антисептичним розчином. Для цього на рану накладається циркулярна пов'язка, яка злегка здавлює кінцівку;

Якщо у потерпілого є тривога – слід його/її заспокоїти або дати заспокійливі засоби.

Також чиновниця розповіла, що ні в якому разі не потрібно робити після укусу змії:

Не намагайся обробляти рану додатково;

Не припікай рану і не прикладай лід;

Не роби джгут – це протипоказано через численні ускладнень при його застосуванні;

Не висмоктуй отрута – ефективність такої процедури є сумнівною.

Не вживай алкоголь або кофеїн;

Не намагайся зловити або вбити змію. Спробуйте запам'ятати її колір і форму – це може допомогти в лікуванні.

Читайте також: Супрун розвінчала популярні міфи про шкоду засмаги