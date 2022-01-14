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Правда про роботу, яку вам ніхто не скаже
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Напевно, вас колись підводив колега, якого ви вважали другом. Або ви випивали зайвого на офісній вечірці, а потім помічали з усіх боків косі погляди.
Річ у тім, що не варто змішувати професійне й особисте життя. Не дуже приємно це чути, адже на роботі ми проводимо більше часу, ніж деінде. Звичайно, нам хочеться отримувати задоволення в процесі. Але це не скасовує необхідності дотримуватися певних правил. І що раніше ви це зрозумієте, то легше вам буде, пише Lifehacker. До вашої уваги 5 істин про роботу, яких вам ніхто не говорив.
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1. Колеги вам не друзі
Усе починається у процесі рекрутингу. Кадровики та менеджери переконують, що у них у компанії панує відкрита атмосфера, цінуються командна робота та чесність. Складається враження, що всі там найкращі друзі. Не вірте. У всіх організаціях усе приблизно однаково, тому що люди за своєю суттю скрізь схожі.
Усі ми схильні змагатися один з одним, і було б наївно вдавати, що це не так. У цьому немає нічого поганого. Просто не ставтеся до колег як до друзів, не чекайте від них надто багато.
На роботі люди насамперед тому, щоб отримати гроші собі життя. Не думайте, що вони пожертвують заробітною платою заради вашої дружби. Будуйте стосунки за іншою моделлю. Будьте доброзичливими, отримуйте задоволення від спілкування з колегами, але в першу чергу залишайтеся професіоналом.
2. Зовнішнє враження вирішує все
Мабуть, з цією істиною найважче змиритися. Якщо ви зарекомендували себе офісним жартівником, вас не сприйматимуть серйозно, як би старанно ви не працювали. Якщо склалося враження, що ви завжди від усього відмовляєтесь і йдете додому рівно о п'ятій, вам перестануть пропонувати нові можливості.
Удавана зайнятість з боку виглядає так само, як справжня. Це зовсім не означає, що тепер ви повинні думати лише про зовнішнє враження. Просто враховуйте, що воно впливає на ставлення до вас і на вашу кар'єру. Намагайтеся нагадувати про свою компетентність та будьте професіоналом.
3. Відчинені двері не такі вже відчинені
Керівники часто кажуть, що всі вільно можуть висловлювати свою думку і будь-якої миті підійти до них.
"Мої двері завжди відчинені у прямому і переносному сенсі", – люблять вони повторювати.
Але коли ви наважуєтеся висловитися, вас сприймають у багнети. Їхня негативна реакція навіть не пов'язана особисто з вами. Просто більшість людей не вміють сприймати фідбек і відчувають критику як особисту атаку.
Тож постарайтеся не бути надто відвертими. Невелика стриманість не зробить вас фальшивими: це прояв емпатії. І вчіться правильно подавати критику.
Не повторюйте мантру "чесних" людей, які кажуть, що решті просто потрібно подорослішати та не ображатися. Це безглуздий підхід, адже ви ніколи не зміните інших. Натомість ви можете змінити себе.
4. Пари стають мішенню для пліток
Чим частіше ми бачимо людину, тим привабливішою вона нам здається. Саме тому вам рано чи пізно починає подобатися колега, яку ви раніше не помічали.
На одній офісній вечірці ви раптом знаходите багато спільного та відчуваєте, що між вами пробігла іскра. Далі все розвивається швидко, і ось ви вже зустрічаєтеся. Це не те, щоб погано, але легко може призвести до неприємностей.
У пар часто виникає відчуття "є ми, а є всі інші", а на роботі це може зашкодити. Ви станете предметом для пліток, і це не допоможе, коли потрібно буде просунутися кар'єрними сходами. Так що краще розділяти особисте життя та роботу.
5. З деякими співробітниками поводяться по-особливому
Олексію все сходить з рук, це несправедливо! Так, але Олексій – суперзірка у команді й тому отримує поблажки. У кожній компанії є людина, яка приносить найбільше результатів, на яку покладаються. Звичайно, з нею поводяться по-особливому.
І звичайно, інші заздрять і вважають це неправильним. Так, компанії могли б заохочувати своїх "Олексіїв" менш помітним чином, але тоді виникає ризик, що суперзірка піде. А це завдасть збитків.
Ви можете скільки завгодно нарікати на несправедливість, але цим не допоможете ні собі, ні роботодавцю. Правда в тому, що одні працівники незамінні, а інші – ні. Ваше завдання – увійти до першої групи.
Усе це не наукові результати, а зауваження, засновані на досвіді та здоровому глузді. Тож змиріться з цими істинами та спокійніше ставтеся до життя. Особливо тієї його частини, яка зв'язана з роботою.
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