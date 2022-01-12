Лише 10 хвилин: що буде, якщо робити зарядку щодня

Якщо йдеться про зарядку, всі фахівці сходяться на одному: вона має бути вранці, після пробудження. Адже основна мета такої гімнастики – зарядити людину бадьорістю та енергією на весь день!

Фізичне навантаження зранку – прекрасний привід змінити не тільки власне тіло, а й себе у цілому. Позитивний настрій на весь день допомагає зберігати бадьорість, підвищує стійкість до стресів і розвиває самодисципліну, пише lifehacker.

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Організм людини прокидається значно швидше і активніше, якщо ви зробите невелику зарядку. Після фізкультури активізується кровообіг. Всі органи та тканини починають активно насичуватися киснем. Відчувається приплив енергії, покращується самопочуття. Мозок, який одержав свою порцію кисню, активно входить у робочий процес.

Рухи виконуються загальнорозвиваючі, починаючи з голови і закінчуючи носочками-п'ятами. Навантаження при цьому має бути помірним та охоплювати великі м'язові групи. Роблячи 10-хвилинну зарядку вранці, можна підтримувати тіло у формі. В результаті занять фізіологічні процеси в організмі працюватимуть краще, що призведе до загального поліпшення самопочуття.

Ранкову зарядку потрібно робити регулярно! Тільки регулярні заняття принесуть максимальну користь організму.

Що буде, якщо робити зарядку щодня

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