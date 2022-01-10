Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Як швидко перезавантажитись на роботі: 4 способи повернутись у ритм

  • 249
Як налаштуватись на роботу, коли справ дуже багато - фото 1
Як налаштуватись на роботу, коли справ дуже багато

Робочий день у розпалі, а впоратись з усіма справами стає все складніше? Час скористатись цими порадами, які допоможуть повернути концентрацію та енергію за короткий час.

Якщо ваш понеділок чи будь-який інший робочий день нагадує повний завал, через який складно розгледіти хоч якийсь вихід та світло, то не варто зайвий раз дратуватись. У таких випадках є кілька справді дієвих порад від телеграм-каналу TED, які допоможуть заново налаштуватись на робочий процес і краще впоратись з завданнями.

І ще: 8 неочевидних ознак того, що ви справді любите свою роботу

4 способи перезавантажитися під час завалу на роботі

1. Невелика зарядка. Хто сказав, що її можна і потрібно робити лише вранці? Вона корисна у будь-який час упродовж дня. Навіть виконання простих вправ допоможе підвищити рівень кисню в крові, розслабити нервову систему та покращити роботу мозку. Якщо ж дистанційна робота вам тільки сниться або ви не маєте можливості порозминатись, то переходьте до наступного пункту.

2. Прогулянка офісом. Це чудовий варіант відволіктись, а також покращити стосунки зі своїми співробітниками. Можна навіть запросити їх на каву, адже в такі атмосфері приємніше обговорювати робочі завдання.

Перерви важливі для якості роботи - фото 487294
Перерви важливі для якості роботи

3. Зарядка для очей. Вона не потребує надмірних зусиль та навіть підйому зі стільця. Зате дозволяє зняти напругу з очей, які також отримують неабияке навантаження через багатогодинну роботу за гаджетами. Зарядка доволі проста: закрийте очі, проведіть ними з боку у бік, зробіть кругові рухи очима, відкрийте та погляньте на якийсь далекий об'єкт.

4. Склянка води. Влаштуйте собі невеличку мандрівку до кухні, але не за смаколиками, а за водою. Людям важко відрізняти голод від спраги, а зневоднення на перших етапах взагалі маловідчутне. Тому просто налийте собі склянку води та випийте. Якщо просто вам не надто смакує, то можна додати ягід чи фруктів, якщо вони є під рукою.

Читайте також: Як залишатися щасливим на роботі: три лайфхаки

пропозиції партнерів
Новини