Як швидко перезавантажитись на роботі: 4 способи повернутись у ритм

Як налаштуватись на роботу, коли справ дуже багато

Робочий день у розпалі, а впоратись з усіма справами стає все складніше? Час скористатись цими порадами, які допоможуть повернути концентрацію та енергію за короткий час.

Якщо ваш понеділок чи будь-який інший робочий день нагадує повний завал, через який складно розгледіти хоч якийсь вихід та світло, то не варто зайвий раз дратуватись. У таких випадках є кілька справді дієвих порад від телеграм-каналу TED, які допоможуть заново налаштуватись на робочий процес і краще впоратись з завданнями.

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4 способи перезавантажитися під час завалу на роботі

1. Невелика зарядка. Хто сказав, що її можна і потрібно робити лише вранці? Вона корисна у будь-який час упродовж дня. Навіть виконання простих вправ допоможе підвищити рівень кисню в крові, розслабити нервову систему та покращити роботу мозку. Якщо ж дистанційна робота вам тільки сниться або ви не маєте можливості порозминатись, то переходьте до наступного пункту.

2. Прогулянка офісом. Це чудовий варіант відволіктись, а також покращити стосунки зі своїми співробітниками. Можна навіть запросити їх на каву, адже в такі атмосфері приємніше обговорювати робочі завдання.

Перерви важливі для якості роботи

3. Зарядка для очей. Вона не потребує надмірних зусиль та навіть підйому зі стільця. Зате дозволяє зняти напругу з очей, які також отримують неабияке навантаження через багатогодинну роботу за гаджетами. Зарядка доволі проста: закрийте очі, проведіть ними з боку у бік, зробіть кругові рухи очима, відкрийте та погляньте на якийсь далекий об'єкт.

4. Склянка води. Влаштуйте собі невеличку мандрівку до кухні, але не за смаколиками, а за водою. Людям важко відрізняти голод від спраги, а зневоднення на перших етапах взагалі маловідчутне. Тому просто налийте собі склянку води та випийте. Якщо просто вам не надто смакує, то можна додати ягід чи фруктів, якщо вони є під рукою.

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