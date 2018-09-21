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Повернення: Авріл Лавін випустила нову пісню Head Above Water

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Avril Lavigne - Head Above Water слухати онлайн - фото 1
Avril Lavigne - Head Above Water слухати онлайн / instagram.com/AvrilLavigne

Відома співачка Авріл Лавін випустила першу пісню за 5 років під назвою Head Above Water. Слухайте новинку онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

33-річна канадська співачка Авріл Лавін вперше за 5 років презентувала нову пісню "Head Above Water", яка розповідає про всі переживання, з якими зіткнулась зірка за цей час. Лірик-відео стрімко підкорює Youtube, менш як за добу зібравши понад 2 млн переглядів.

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Відзначимо, що кілька років тому в Авріл виявили синдром Лайма через укус кліща, відтак виконавиця опинилась прикованою до ліжка. Під час лікування у зірки почалась глибока депресія. Нова пісня показує її внутрішній діалог з Богом, у якому вона просить врятувати її та не дати потонути.

Avril Lavigne - Head Above Water, слухати пісню онлайн:

Avril Lavigne - Head Above Water, текст пісні:

I’ve gotta keep the calm before the storm
I don’t want less
I don’t want more
Must bar the windows and the doors
To keep me safe to keep me warm

Yeah my life is what I’m fighting for
Can’t part the sea
Can’t reach the shore
And my voice becomes the driving force
I won’t let this pull me overboard

God keep my head above water
Don’t let me drown
It gets harder
I’ll meet you there at the altar
As I fall down to my knees
Don’t let me drown
Don’t let me drown

So pull me up from down below
‘Cause I’m underneath the undertow
Come dry me off and hold me close
I need you now I need you most

God keep my head above water
Don’t let me drown
It gets harder
I’ll meet you there at the altar
As I fall down to my knees
Don’t let me drown
Don’t let me drown
Don’t let me drown
Keep my head above water above water

And I can’t see in the stormy weather
I can’t seem to keep it all together
And I can’t swim the ocean like this forever
And I can’t breathe

God keep my head above water
I lose my breath at the bottom
Come rescue me
I’ll be waiting
I’m too young to fall asleep

God keep my head above water
Don’t let me drown
It gets harder
I’ll meet you there at the altar
As I fall down to my knees
Don’t let me drown
Don’t let me drown
Don’t let me drown
Keep my head above water above water

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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