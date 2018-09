Повернення: Авріл Лавін випустила нову пісню Head Above Water

Відома співачка Авріл Лавін випустила першу пісню за 5 років під назвою Head Above Water. Слухайте новинку онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

33-річна канадська співачка Авріл Лавін вперше за 5 років презентувала нову пісню "Head Above Water", яка розповідає про всі переживання, з якими зіткнулась зірка за цей час. Лірик-відео стрімко підкорює Youtube, менш як за добу зібравши понад 2 млн переглядів.

І ще: The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту

Відзначимо, що кілька років тому в Авріл виявили синдром Лайма через укус кліща, відтак виконавиця опинилась прикованою до ліжка. Під час лікування у зірки почалась глибока депресія. Нова пісня показує її внутрішній діалог з Богом, у якому вона просить врятувати її та не дати потонути.

Avril Lavigne - Head Above Water, слухати пісню онлайн:

Avril Lavigne - Head Above Water, текст пісні:

I’ve gotta keep the calm before the storm

I don’t want less

I don’t want more

Must bar the windows and the doors

To keep me safe to keep me warm

Yeah my life is what I’m fighting for

Can’t part the sea

Can’t reach the shore

And my voice becomes the driving force

I won’t let this pull me overboard

God keep my head above water

Don’t let me drown

It gets harder

I’ll meet you there at the altar

As I fall down to my knees

Don’t let me drown

Don’t let me drown

So pull me up from down below

‘Cause I’m underneath the undertow

Come dry me off and hold me close

I need you now I need you most

God keep my head above water

Don’t let me drown

It gets harder

I’ll meet you there at the altar

As I fall down to my knees

Don’t let me drown

Don’t let me drown

Don’t let me drown

Keep my head above water above water

And I can’t see in the stormy weather

I can’t seem to keep it all together

And I can’t swim the ocean like this forever

And I can’t breathe

God keep my head above water

I lose my breath at the bottom

Come rescue me

I’ll be waiting

I’m too young to fall asleep

God keep my head above water

Don’t let me drown

It gets harder

I’ll meet you there at the altar

As I fall down to my knees

Don’t let me drown

Don’t let me drown

Don’t let me drown

Keep my head above water above water

Читайте також: Дорога і релакс: Лана Дель Рей випустила кліп Venice Bitch