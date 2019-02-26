Потап різко висловився про ситуацію з MARUV: відео (18+)

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) різко висловився про скандал навколо виконавиці MARUV (Анни Корсун), переможниці Національного відбору на Євробачення 2019.

На особистій сторінці в Instagram Потапа зачитав реп, в якому підкреслив, що організатори допустили до участі артистку, але вчинили з нею як "нікчеми". У фіналі свого короткого відеозвернення артист заявив, що конкурс Євробачення для нього помер.

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Менш ніж за добу ролик Потапа зібрав майже 230 тисяч переглядів. Під роликом ведеться жвава дискусія з двома тисячами коментарів. Підписники Потапа висловили свою солідарність і подякували за озвучену думку.

У понеділок ввечері, 25 лютого, стало відомо, що MARUV не представлятиме Україну цього року на Євробаченні.

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