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Pornhub випустив різдвяний мерч
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Сервіс Pornhub представив святкову колекцію мерчу. До неї увійшли традиційні "потворні" светри з візерунками зі сніжинок, оленів, сніговиків, льодяників і силуетів оголених дівчат в ковпаках Санта-Клауса, а також шарфи, шапки, труси-боксери із зображенням гілочки омели, горнята і ялинкові іграшки.
Вартість речей з XXXMAS Collection варіюється від 7 доларів за кулю для ялинки з логотипом Pornhub до 75 доларів за светр з акрилової пряжі. Придбати їх можна онлайн.
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Нагадаємо, що раніше популярний порноресурс Pornhub представив серію освітніх відео, як присвячені інтимній близькості. У них науковці й секс-терапевти руйнують популярні міфи, а також діляться корисними порадами.
Інформація про запуск проєкту з'явилася на сторінці Центру сексуального здоров'я Pornhub. Користувачам сайту доступні ролики, в яких розповідається про людську анатомію, профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом, безпечний секс під час пандемії коронавірусу та інші важливі теми. Всі відео представлені тут.
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