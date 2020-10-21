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Як правильно знайомитись та фліртувати в інтернеті: поради від автора Pornhub
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Сучасні знайомства вже давно перейшли у додатки та соцмережі, але це не означає, що способи зачарувати людину, яка сподобалась, залишились старими. Забудьте про настирливе "Привіт" та еротичні фото, адже авторка Pornhub поділилась справді ефективними порадами для знайомств.
Авторка Pornhub Sexual Wellness Center Нікі Девіс-Фейнблум дала кілька простих, але дієвих порад, як знайомитись з людьми так, щоб не витрачати час на енергію дарма.
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"Нещодавно я зробила катастрофічну помилку, прийнявши величезну кількість запитів на дружбу від незнайомців у Facebook. Я думала, що їх цікавить інформація про сексуальне виховання на моїй сторінці. У всякому разі це була велика помилка. З того дня мене бомбардували знімками членів, безперервними дзвінками та потоком повідомлень з фразою "Привіт". Мені довелось проявити творчість з відповідями. Але врешті я просто втратила чимало часу та енергії, видаляючи та блокуючи людей", – пояснила Нікі. Саме тому вона й зібрала рекомендації для знайомств, адже у сучасному світі теж є свої правила для цієї нелегкої справи.
Яка у вас ціль?
Це перше запитання, яке ви маєте поставити собі перед тим, як з кимось знайомитись. Можливо, ви хочете покликати людину на побачення, дізнатись більше про її культури, вивчити тему, яку добре знає потенційний співрозмовник, чи просто покращити своє сексуальне життя. Тут варіантів насправді безліч, просто варто зрозуміти, чого ви хочете від знайомства з певними людьми.
Кажіть прямо
Якщо ви вирішили додати в друзі когось на платформі, яка не створена для зустрічей із незнайомцями, то краще вже у першому повідомленні пояснити, що ви шукаєте тут. Приміром, якщо вас цікавить секс, то напишіть це.
Ніколи не надсилайте оголені фото чи знімки геніталій, якщо людина не дала на це згоду!
Або, наприклад, ви натрапили на когось дуже красивого і хотіли б просто поспілкуватись. Такого чесно напишіть у повідомленні. Якщо людина має схожу потребу, то ви отримаєте відповідь. Якщо ні – не варто продовжувати витрачати час всіх.
Перечитайте власне повідомлення
Краще зайвий раз переглянути, що ви написали, і виправити всі помилки, щоб через неуважність не створити хибну думку у людини. Якщо співрозмовник не може правильно написати навіть простеньке речення, то навряд чи з ним захочуть продовжувати бесіду.
Також у повідомленні варто вказати, хто ви та чому варто вам відписати.
Не набридайте
Якщо ви пройшли всі пункти й таки написали повідомлення, то не варто рахувати час до відповіді. Також краще не продовжувати писати, якщо вас ігнорують. Запам'ятайте, що надто активний монолог у повідомленнях – це вже переслідування, яке точно не принесе нікому позитивних емоцій.
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