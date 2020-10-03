Огірок, зубна щітка та пилосмок: Pornhub випустив кліп, який вчить, як не варто робити ЦЕ

Кліпом під пісню The Bad Touch порносайт Pornhub вирішив розповісти про свою нову колекцію секс-іграшок.

У грайливій формі автори ролика показують, що пиріг (відома алюзія на серію молодіжних фільмів "Американський пиріг"), овочі або зубна щітка з вібрацією не є помічниками при самозадоволенні.

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Звичайні речі, які є у кожного вдома, несподівано стають живими і наспівують про своє пряме призначення. Сам кліп називається "Це не моя робота", ніби натякаючи кожному про свою роль в житті людини. Станом на ранок 3 жовтня цей ролик вже подивилися більше 69 тисячі людей.

Відвідувачі сайту рекламної кампанії також зможуть спробувати вгадати один з 250 предметів домашнього вжитку, які не слід використовувати для сексу, і отримати шанс виграти промокод на знижку до 30% при покупці Pornhub Toys.

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