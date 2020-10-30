Pornhub випустив освітній серіал про секс (18+)

Популярний порноресурс Pornhub представив серію освітніх відео, як присвячені інтимній близькості. У них науковці і секс-терапевти розвіюють популярні міфи і діляться корисними порадами.

Інформація про запуск проєкту з'явилася на сторінці Центру сексуального здоров'я Pornhub. Користувачам сайту доступні ролики, в яких розповідається про людську анатомію, профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом, безпечний секс під час пандемії коронавірусу та інші важливі теми. Всі відео представлені тут.

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Поки проєкт, який отримав назву Pornhub Sex Ed, складається з 11 епізодів, кожен з яких триває не більше як 3-5 хвилин. Автори обіцяють, що в майбутньому у серіалу з'явиться продовження.

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