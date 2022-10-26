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Знайомо кожній: Мішель Андраде та Sofia Shanti випустили спільний трек "Мою любов"
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Мішель Андраде потішила фанатів першою піснею українською мовою з початку повномасштабної війни. Нею стала спільна композиція "Мою любов" з Sofia Shanti, яка вже встигла припасти до душі слухачам.
Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде здивувала несподіваним дуетом з юною виконавицею Sofia Shanti. Колишня підопічна Потапа неабияк перейнялася треком "Моя любов", який Софія випустила ще у травні. Тож так зародилась ідея записати ремікс за участю молодої зірки, пише Радіо MAXIMUM.
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Це роздуми дівчини, яка переживає любовну драму і перетворює свій досвід на потужне вираження. Заспівавши "Мою любов" в дуеті, виконавиці додали до пісні нових сенсів і створили композицію в концепції girl power, – йдеться в описі новинки.
Як пояснює Мішель, цим треком вона хотіла підтримати Софію, адже "дуже добре розуміє її відчуття". Також співачки сподіваються, що пісня допоможе дівчатам, які переживають схожі ситуації, впоратись з емоціями.
Sofia Shanti & Michelle Andrade – Мою любов, дивіться кліп онлайн:
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