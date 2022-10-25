Співак Сергій Лазановський та гурт "Ґринджоли" презентували пісню УПА "Засинає чорний ліс"

Український гурт "GREENJOLLY/Ґринджоли" та співак Lazanovskyi записали спільну музичну колаборацію. Виконавці перетворили відому пісню УПА "Засинає чорний ліс" на сучасний кшталт. Слухайте нову музичну прем'єру!

Кліп знімали в особливій локації. Відомо, що зйомки відбувалися у Чернівецькому обласному музею народної архітектури та побуту.

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"Засинає чорний ліс" – пісня УПА. Кожне слово пробирає до мурах. Послухавши її один раз, ви точно захочете послухати ще", – йдеться в описі до музичної прем'єри.

Слухати пісню Lazanovskyi I RIDNYI feat GREENJOLLY – Засинає чорний ліс:

Слова пісні Lazanovskyi I RIDNYI feat GREENJOLLY – Засинає чорний ліс:

Засинає чорний ліс,

Сонечко вже сіло…

Тихо-тихо навкруги

Спить Вкраїна мила.

Не щебече соловей

У зеленім гаю.

А дівчина край води

Сльози проливає…



Зажурився старий дід,

Щось бурмоче стиха

Не наколеш більше дров –

Не накоїш лиха

А дівчинонька ота –

Україна-мати,

Нема кому боронить,

Кому визволяти…



Ой, Степане, батьку наш,

Поведи до бою!

Хай покажем москалям

Нашу силу й волю!

Україну ми спасем

І вона засяє

Жовтим відблиском шабель

Ще й блакитним сяйвом!

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