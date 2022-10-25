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Співак Сергій Лазановський та гурт "Ґринджоли" презентували пісню УПА "Засинає чорний ліс"

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Співак Сергій Лазановський та гурт "Ґринджоли" презентували пісню УПА "Засинає чорний ліс" - фото 1

Український гурт "GREENJOLLY/Ґринджоли" та співак Lazanovskyi записали спільну музичну колаборацію. Виконавці перетворили відому пісню УПА "Засинає чорний ліс" на сучасний кшталт. Слухайте нову музичну прем'єру!

Кліп знімали в особливій локації. Відомо, що зйомки відбувалися у Чернівецькому обласному музею народної архітектури та побуту.

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"Засинає чорний ліс" – пісня УПА. Кожне слово пробирає до мурах. Послухавши її один раз, ви точно захочете послухати ще", – йдеться в описі до музичної прем'єри.

Слухати пісню Lazanovskyi I RIDNYI feat GREENJOLLY – Засинає чорний ліс:

Слова пісні Lazanovskyi I RIDNYI feat GREENJOLLY – Засинає чорний ліс:

Засинає чорний ліс,
Сонечко вже сіло…
Тихо-тихо навкруги
Спить Вкраїна мила.
Не щебече соловей
У зеленім гаю.
А дівчина край води
Сльози проливає…


Зажурився старий дід,
Щось бурмоче стиха
Не наколеш більше дров –
Не накоїш лиха
А дівчинонька ота –
Україна-мати,
Нема кому боронить,
Кому визволяти…


Ой, Степане, батьку наш,
Поведи до бою!
Хай покажем москалям
Нашу силу й волю!
Україну ми спасем
І вона засяє
Жовтим відблиском шабель
Ще й блакитним сяйвом!

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