Попри ядерні погрози путіна: скільки американців за надання зброї Україні

У США продовжують активно підтримувати українців у війні з російськими загарбниками. Чи змінилась позиція американців після ядерних погроз рф - дізнавайтесь у результатах нового опитування.

Майже три чверті (73%) американців вважають, що США повинні підтримувати Україну й надалі, попри погрози росії про використання ядерної зброї для захисту "своїх територій". Саме на це вказують результати опитування Reuters/Ipsos, у якому взяли участь 1005 громадян США. За допомогу українцям виступила більшість і республіканців (66%), і демократів (81%).

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Варто зауважити, що погрози Кремля лише зміцнили позицію американців, адже у жовтні 66% опитаних заявили, що Вашингтон повинен й далі постачати зброю захисникам України. У серпні ж кількість прихильників такої позиції складала 51%.

Так українців підтримували у Нью-Йорку / Lerone Pieters on Unsplash

Відзначається, що адміністрація Байдена з 24 лютого надала понад 16,8 млрд доларів допомоги Україні. Нещодавно президент США також анонсував новий пакет на суму у 625 мільйонів доларів, а також додаткову зброю.

Опитування показало і те, як ставляться американці до погроз Кремля. 58% бояться, що США прямує до ядерної війни з росією. 65% стурбовані тим, що війна може розгорнутись, якщо Україні нададуть зброю більшої дальності для вдаряння по росії. Тим часом кількість американців, які вважають, що США не мають втручатись у проблеми України, зменшилась до 35% (у серпні прихильників цієї думки було 40%).

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