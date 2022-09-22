Кому в Україні найбільше симпатизують українці: результати опитування

Кому найбільше довіряють українці з публічних осіб та політпартій / Gleb Albovsky on Unsplash

З кожним місяцем війни українці не втрачають віру у перемогу та у ЗСУ. І якщо політичні партії не надто високо у рейтингу довіри, то певні постаті в Україні все ж викликають найбільше симпатії в громадян.

Війна, що триває вже 7 місяців, не похитнула сміливість та відданість українців своїй країні. За цей період ставлення до багатьох політиків за громадських діячів змінилось, тож у Київському міжнародному інституті соціології та у National Democratic Institute поділились результатами свіжих опитувань щодо симпатії громадян до різних публічних осіб.

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Лідером у переліку став Президент Володимир Зеленський, до якого прихильно ставляться 87% опитаних. Друге місце посів Сергій Притула (77%) завдяки діяльності свого благодійного фонду, що усіляко підтримує захисників, а трійку лідерів замикає мер Києві Віталій Кличко (63%).

Не надто далеко від очільника столиці опинився і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який заслужив симпатію 62% громадян. А от найгірше ставляться до Юлії Тимошенко, Петра Порошенка та Юрія Бойка, які мають найвищий рівень антипатії.

Такий вигляд має рейтинг симпатії до політичних партій:

Відзначимо, що опитування проводилось у період з 2 по 9 серпня 2022 року.

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