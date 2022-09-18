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Скільки американців за вступ України до НАТО: результати опитування
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Війна в Україні проти російських загарбників залишається однією із найважливіших тем для світу. Тому у США провели опитування щодо того, скільки громадян підтримують вступ українців до НАТО, і результати говорять самі за себе.
Чиказької ради з глобальних справ провела дослідження серед американців, щоб визначити, які країни вони підтримують для вступу у НАТО. І за 7 місяців війни в Україні ставлення громадян США майже не змінилось, адже більшість виступають за те, щоб українців прийняли до Північноатлантичного альянсу, пише thechicagocouncil.org.
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Варто зауважити, що більшість американців за те, щоб у НАТО прийняли нові країни. І це навіть за умови, що державам-членам альянсу потрібно буде захищати країни від потенційної агресії з боку таких країн, як росія.
За вступ України до НАТО виступають 73% громадян США, за Фінляндію та Швецію – 76%, за Грузію – 67%
Також у цих випадках саме демократи найбільше підтримують розширення списку учасників НАТО, хоча більшість республіканців та партійно нейтральних американців за вступ всіх країн, які зараз подали заявки.
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