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Помилка ціною в 10 тисяч доларів: Apple взялася за ремонт справного MacBook Pro

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Чоловік кілька разів намагався відремонтувати свій MacBook Pro - фото 1
Чоловік кілька разів намагався відремонтувати свій MacBook Pro

Курйозний випадок стався з американським фотографом Грегом Бенцом і його MacBook Pro 2018 року випуску. Він розповів, як витратив багато часу та грошей на відвідування сервісних центрів і магазинів Apple з метою полагодити ноутбук, який у результаті виявився повністю справним і робочим.

Як з'ясувалося, причина крилася в його власній дурості і недоопрацюваннях команди програмного забезпечення Apple.

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Мій ноутбук сьогодні зламався знову – вчетверте. Перші дві заміни материнської плати здалися дивними, але в підсумку я отримав абсолютно новий ноутбук від Apple після третьої відмови в ремонті. Як і раніше, після натискання кнопки живлення екран став чорним, але разом з цим пролунав ледь чутний звук вентилятора. Єдиною іншою ознакою того, що ноутбук живий, було те, що при під'єднанні до живлення він видавав звуковий сигнал, а лампочка на клавіші Caps Lock могла бути вимкнена та увімкнена, – розповів Грег Бенц.

Протягом двох тижнів фотограф безліч разів відвідував сервісні центри та магазини Apple. За його підрахунками, компанія витратила на ремонт ноутбука близько $ 10 000: дві заміни материнської плати, нові кабелі, і в результаті повна заміна комп'ютера вартістю понад $ 7000. Вирішити проблему з екраном, що не працює, не змогли кілька "геніїв" Apple (співробітники Apple Store) і фахівці технічної підтримки різних рівнів. Пристрій двічі проходив діагностичні тести в майстерні компанії в Техасі.

Рішення проблеми було виявлено при черговому відвідуванні магазину Apple. Новий співробітник посвітив на екран ноутбука ліхтариком зі свого смартфона і після 20 хвилин ретельного вивчення виявив "поломку". Він зумів розглянути на повністю чорному екрані маленький круг з аватаром власника. Як виявилося, на комп'ютері просто була повністю вимкнена яскравість дисплея.

Виявилося, що ніякої поломки не було взагалі! - фото 333858

Грег Бенц визнає, що ситуація абсурдна, і він шкодує про витрачений час. Фотограф розповів, що повністю прибирає підсвічування екрану при під'єднанні зовнішнього монітора. Ймовірно, один раз ноутбук перезавантажився, і Бенц просто забув про вимкнення яскравості.

Він зазначив кілька нелогічних нюансів в роботі комп'ютерів Apple:

  • Якщо при вимкненні повністю прибрати підсвічування дисплея, логотип Apple і екран входу в систему при запуску будуть повністю чорними.
  • Управління яскравістю на сенсорної панелі MacBook Pro недоступна до входу в систему.
  • Зовнішні монітори від'єднуються під час завантаження та входу в систему.
  • Зовнішню клавіатуру можна використовувати для зміни яскравості монітора під час входу в систему.
  • Підсвічування клавіатури завжди вимкнене під час входу в систему (навіть якщо вона була активна під час останнього звичайного перезапуску/вимкнення).
  • Керівництво з усунення неполадок Apple застаріле. Воно не враховує, що якщо пароль від вбудованого ПЗ зберігається в чипі T2, то в цьому випадку неможливо скинути параметри PRAM.

Загалом тішить, що чоловікові вдалося розібратися з проблемою. Ми ж маємо надію, що вас така ситуація не спіткає, адже в нас виникає сумнів, що на все про все у вас піде кілька тижнів, а не місяців!

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Джерело: ubergizmo
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