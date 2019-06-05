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Дорожче за Tesla: скільки буде коштувати топова версія комп'ютера Mac Pro
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На конференції WWDC 2019 компанія Apple представила найпотужніший і найдорожчий комп'ютер в лінійці. Офіційна ціна на базову версію – 6 тисяч доларів. Але в мережі вже підрахували, що топова комплектація комп'ютера може коштувати значно більше.
На конференції для розробників WWDC 2019 Apple представила низку оновлень для своїх гаджетів, серед яких і нове покоління найпотужнішого комп'ютера в лінійці Mac Pro, остання версія якого вийшла у 2013 році.
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Офіційна базова вартість комп'ютера – 6000 доларів. Додати до цього новий екран за 5000 доларів, який пропонує Apple, і загальна мінімальна ціна нового Mac Pro складе ні багато, ні мало – 11 тисяч доларів. Можна припустити, що для більш потужної версії варто буде накинути ще кілька тисяч доларів, але максимальні характеристики, які заявили представники Apple, означають, що за топову комплектацію цього звіра потрібно буде віддати кілька десятків тисяч доларів.
Журналісти підрахували, що заявлені 1,5 Тб оперативної пам'яті обійдеться майже у 18 тисяч доларів. Два твердотільних накопичувача по 2 Тб – 2400 доларі, 28-ядерний процесор Intel Xeon W з турбо прискоренням частоти продуктивності до 4.4 ГГц – майже 7500 доларів. Два графічних процесора AMD Radeon Pro Vega II – мінімум 12 тисяч доларів.
Додавши до цього фірмовий монітор Apple, підставку, клавіатуру, трекпад і ще кілька аксесуарів, легко припустити, що вартість максимальної комплектації нового Mac Pro може скласти від 35 тисяч до 45 тисяч доларів.
Приблизно за таку ж вартість можна придбати нову Tesla Model 3.
Так, це не зовсім звичайний комп'ютер, а скоріше мініатюрна кіностудія, оскільки розробники обіцяють, що на ньому можна буде одночасно обробляти три потоки відео з роздільною здатністю 8К або 12 потоків в 4К в редакторі відео Apple Final Cut.
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