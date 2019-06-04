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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Названі смартфони, які найчастіше ламаються

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Цікаво розподіляється і вартість ремонту - фото 1
Цікаво розподіляється і вартість ремонту / dpchas

Агрегатор сервісів проаналізував, які моделі смартфонів здавали в ремонт за травень 2019 року найчастіше. Знайшли свою модель?

Так, смартфони Apple становлять найбільший відсоток несправностей (33%), зазвичай у них виходить з ладу батарея.

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Найчастіше ремонтуються моделі iPhone 6, 5S, 5 і 6S. На другому місці Samsung – їх лагодять у 18% випадках, частіше за все люди звертаються в ремонт з питання несправності корпусу у A5, S3 і A3. Частка китайських брендів також зросла за останній рік: так 12% випадків припадає на Xiaomi, а 9,6% на Huawei. Найчастіше в ремонт потрапляють Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 і Redmi 4X.

Названі смартфони, які найчастіше ламаються - фото 331966

Цікаво розподіляється і вартість ремонту: найдорожче обходиться власникам Xiaomi – вона може коштувати майже третину ціни нового смартфона. Починка Samsung в середньому коштує близько чверті вартості нової моделі, а ремонт iPhone обійдеться в 13% від вартості нового смартфона.

Названі смартфони, які найчастіше ламаються - фото 331967

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Джерело: mybrokenphone
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